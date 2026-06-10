Camerele de supraveghere au surprins momentul în care un client îl lovește din spate pe agentul de la Serviciul de Ordine Publică.

Polițistul și alți doi colegi ai săi au fost chemați să-l calmeze pe bărbat. Acesta devenise recalcitrant și nici angajații de la pază nu l-au mai putut liniști.

Scandalagiul e cercetat acum în libertate pentru amenințare, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii publice. Iar Parchetul Tulcea a fost sesizat și pentru ultraj. În plus, o angajată a localului a primit un ordin de protecție împotriva individului.