Omul a pus bateria mașinii la încărcat și a lăsat-o nesupravegheată. În scurt timp, vecinii l-au sunat să-i spună că i-a luat foc locuința.

Locatarii blocului au dat alarma, după ce au simțit mirosul de fum care venea din apartamentul situat la etajul 2. Proprietarul nu se afla înăuntru în acele momente. Plecase din locuință, deși avea bateria mașinii pusă la încărcat. Anunțat de vecini că lucrurile au luat o întorsătură nefericită, a revenit să-și salveze casa și astfel și-a găsit sfârșitul.

Locatară bloc: „Geamurile se auziră și lumea din partea aia fugea încoace, dar nu știam de ce. Fum fu prima dată și când el deschise ușa, automat se extinse focul... el intră să stingă și numai bine că muri, săracul.”

Locatar bloc: „El nu fu acolo, îl chemă cineva și atunci se urcă sus să vadă ce e.”

Reporter: „Încercă să stingă, probabil?”

Locatar bloc: „Îi spuse lumea că iese fum de acolo, dar nu știa ce se întâmplă. Cum deschisă ușa, focul se intensifică.”

Bărbatul a fost găsit carbonizat

Medicii nu au mai putut face nimic pentru bărbatul care a fost găsit carbonizat.

Dr. Doina Leuștean, Ambulanța Mehedinți: „Într-un apartament incendiat a fost găsită o victimă în vârstă de 69 de ani, de sex masculin, decedată, fără funcții vitale, de către echipajul SMURD. Posibil intoxicație cu monoxid de carbon.”

Pompierii au evacuat 15 persoane din clădire și au intervenit apoi pentru stingerea flăcărilor.

Petrișor Gherghinescu, ISU Mehedinți: „Am avut o intervenție pentru colegii de la SMURD cu o persoană de sex feminin cu atac de panică. A fost evaluată de serviciul SMURD, nefiind nevoie de îngrijiri medicale și transport la UPU.”

Polițiștii au început o anchetă. Între timp, pompierii au confirmat că incendiul a pornit de la bateria care a fost lăsată prea mult timp la încărcat și s-a supraîncălzit.