Jucând la dublu alături de adolescenta canadiană Victoria Mboko, americanca în vârstă de 44 de ani a părut în elementul său, perechea câștigând cu 7-6 (7-2), 6-2 meciul cu Erin Routliffe și Nicole Melichar-Martinez.

„A fost atât de distractiv”, a spus Williams în interviul de după meci. „M-am distrat atât de mult jucând cu Victoria. A fost cu adevărat capabilă să susțină echipa și să joace puternic la punctele importante. M-am putut baza pe ea. Nu am mai jucat niciodată împreună, dar a fost atât de natural.”

Întrebată de ce s-a întors, ea a adăugat: „Nu aveam nimic mai bun de făcut, m-am săturat să stau acasă. Copiii mei nu merg la școală vara, așa că de ce nu? Nu am avut niciodată ocazia să cânt aici, mereu au fost doar bărbații. E o senzație cu adevărat specială să joc într-un loc atât de emblematic.”

Entuziasmul cu privire la o posibilă revenire

Williams a spus că „evoluează” departe de tenis în 2022, după ce a câștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu în cariera sa de 27 de ani.

Entuziasmul cu privire la o posibilă revenire a crescut anul trecut, când numele ei a apărut pe lista jucătoarelor înregistrate în grupul de testare antidoping și, din nou, când a fost inclus pe lista de reintegrare a Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului (ITIA), în februarie.

Dar revenirea ei a fost confirmată abia săptămâna trecută, când s-a anunțat că se va alătura lui Mboko, în vârstă de 19 ani, pentru proba de dublu la Queen's Club din Londra.

Au urmat nouă zile frenetice, Williams spunând că „nu are nimic de demonstrat” și că principala motivație a fost perspectiva ca fiicele ei să o vadă jucând.

Olympia, în vârstă de opt ani, și Adira, născută în 2023, au urmărit meciul din tribune alături de tatăl lor și au încurajat-o pe mama lor în timp ce redescoperea unele dintre loviturile care au transformat-o într-o legendă a sportului.

Întrebată ce părere au avut despre performanța ei, Williams a glumit: „Adira a vrut să meargă la magazinul de jucării, iar Olympia a vrut să știe ce avem la cină”.