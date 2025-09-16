„Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în Georgia la cererea Interpol. A păcălit mai multe femei să îi împrumute bani

Un escroc condamnat, subiectul unui popular documentar din 2022, „The Tinder Swindler”, a fost arestat în Georgia, au anunțat autoritățile locale.

Israelianul Simon Leviev a fost reținut la cererea Interpol după ce a ajuns pe aeroportul din Batumi, în sud-vestul țării, a declarat luni Ministerul de Interne al Georgiei, scrie BBC.

Leviev, 34 de ani, a câștigat notorietate după ce un documentar de investigație a dezvăluit o serie de fraude romantice și infracțiuni financiare, estimate la aproximativ 10 milioane de dolari.

Acesta s-ar fi prezentat drept moștenitorul bogat al unui magnat al diamantelor pe aplicația Tinder și ar fi înșelat mai multe femei, care i-au împrumutat sume mari de bani, pe care nu le-a returnat niciodată. Leviev a negat anterior acuzațiile.

Autoritățile nu au oferit imediat detalii despre motivul arestării lui Leviev, al cărui nume real este Shimon Yehuda Hayut.

Condamant în 2019

În 2019, Leviev a fost condamnat pentru patru capete de acuzare de fraudă într-un caz separat și a primit o pedeapsă de 15 luni de închisoare, însă a fost eliberat după doar cinci luni.

Potrivit site-ului israelian Ynet, avocatul său a declarat jurnaliștilor că Leviev a „călătorit liber prin lume”.

„Am vorbit cu el în această dimineață după ce a fost reținut, dar încă nu înțelegem motivul”, a spus acesta după arestarea din Georgia.

Între 2017 și 2019, schema de tip catfishing a lui Leviev — crearea unei identități false online — presupunea atragerea femeilor în relații romantice prin afișarea unui stil de viață extravagant, cu avioane private și vacanțe de lux.

Victimele și-au împărtășit poveștile într-un documentar spunând că erau curtate de Leviev cu daruri somptuoase și escapade pentru a le câștiga încrederea.

Ulterior, acestea au relatat că Leviev pretindea că este urmărit de „dușmanii” săi și le cerea să-i transfere sume considerabile de bani, înainte de a rupe orice legătură.

O femeie i-a dat peste 270.000 de dolari

Cecilie Fjellhøy, una dintre femeile prezentate în documentar, a spus că i-a dat lui Leviev peste 270.000 de dolari pe parcursul relației.

Anul trecut, o altă femeie, Iren Tranov, a intentat un proces împotriva lui Leviev în Israel pentru 414.000 de shekeli (91.000 de lire sterline), susținând că i-a împrumutat mai mult de 144.000 de shekeli (31.000 de lire sterline), bani pe care acesta nu i-a returnat niciodată.

Vorbind pentru BBC în 2023, Kate Konlin, o fostă iubită a lui Leviev, l-a acuzat și de abuz emoțional și fizic în perioada în care au fost împreună.

În timpul unei certe, Konlin a spus că Leviev a împins-o și și-a tăiat piciorul într-o treaptă cu margine ascuțită.

„Sângeram. Mă simțeam moartă. Am vrut să mă omor”, a spus ea. După ce a mers la spital, a depus o plângere împotriva lui Leviev la poliție. El a respins ulterior acuzațiile și a spus că nu a agresat fizic nicio femeie.

