„Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în Georgia la cererea Interpol. A păcălit mai multe femei să îi împrumute bani

16-09-2025 | 17:13
simon leviev tinder
Foto: Instagram / simon leviev

Un escroc condamnat, subiectul unui popular documentar din 2022, „The Tinder Swindler”, a fost arestat în Georgia, au anunțat autoritățile locale.

 

Lorena Mihăilă

Israelianul Simon Leviev a fost reținut la cererea Interpol după ce a ajuns pe aeroportul din Batumi, în sud-vestul țării, a declarat luni Ministerul de Interne al Georgiei, scrie BBC.

Leviev, 34 de ani, a câștigat notorietate după ce un documentar de investigație a dezvăluit o serie de fraude romantice și infracțiuni financiare, estimate la aproximativ 10 milioane de dolari. 

Acesta s-ar fi prezentat drept moștenitorul bogat al unui magnat al diamantelor pe aplicația Tinder și ar fi înșelat mai multe femei, care i-au împrumutat sume mari de bani, pe care nu le-a returnat niciodată. Leviev a negat anterior acuzațiile.

Autoritățile nu au oferit imediat detalii despre motivul arestării lui Leviev, al cărui nume real este Shimon Yehuda Hayut.

Giggle
Platforma Giggle, care revoluționează munca flexibilă, se lansează oficial în România

Condamant în 2019

În 2019, Leviev a fost condamnat pentru patru capete de acuzare de fraudă într-un caz separat și a primit o pedeapsă de 15 luni de închisoare, însă a fost eliberat după doar cinci luni.

Potrivit site-ului israelian Ynet, avocatul său a declarat jurnaliștilor că Leviev a „călătorit liber prin lume”.

„Am vorbit cu el în această dimineață după ce a fost reținut, dar încă nu înțelegem motivul”, a spus acesta după arestarea din Georgia.

Între 2017 și 2019, schema de tip catfishing a lui Leviev — crearea unei identități false online — presupunea atragerea femeilor în relații romantice prin afișarea unui stil de viață extravagant, cu avioane private și vacanțe de lux.

Victimele și-au împărtășit poveștile într-un documentar spunând că erau curtate de Leviev cu daruri somptuoase și escapade pentru a le câștiga încrederea.

Ulterior, acestea au relatat că Leviev pretindea că este urmărit de „dușmanii” săi și le cerea să-i transfere sume considerabile de bani, înainte de a rupe orice legătură.

O femeie i-a dat peste 270.000 de dolari

Cecilie Fjellhøy, una dintre femeile prezentate în documentar, a spus că i-a dat lui Leviev peste 270.000 de dolari pe parcursul relației.

Anul trecut, o altă femeie, Iren Tranov, a intentat un proces împotriva lui Leviev în Israel pentru 414.000 de shekeli (91.000 de lire sterline), susținând că i-a împrumutat mai mult de 144.000 de shekeli (31.000 de lire sterline), bani pe care acesta nu i-a returnat niciodată.

Vorbind pentru BBC în 2023, Kate Konlin, o fostă iubită a lui Leviev, l-a acuzat și de abuz emoțional și fizic în perioada în care au fost împreună.

În timpul unei certe, Konlin a spus că Leviev a împins-o și și-a tăiat piciorul într-o treaptă cu margine ascuțită.

„Sângeram. Mă simțeam moartă. Am vrut să mă omor”, a spus ea. După ce a mers la spital, a depus o plângere împotriva lui Leviev la poliție. El a respins ulterior acuzațiile și a spus că nu a agresat fizic nicio femeie.

Sursa: BBC

