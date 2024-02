La terapie după dependența de Tinder. Un utilizator dădea swipe la 500 de fete pe zi. „Mi-am pierdut orice simț al sinelui”

Ed Turner, în vârstă de 27 de ani, a mărturisit că a folosit în mod obsesiv populara aplicație de întâlniri doar pentru adrenalina pe care o simțea atunci când fetele îi „apreciau" profilul, neavând vreo intenție de a se întâlni cu una din femei sau de a-și găsi o iubită.

„Dacă o persoană nu-mi răspundea sau nu-mi trimitea niciun mesaj, mă termina”, a declarat Turner pentru publicația britanică iNews, citată de NYPost. „Aveam momente de euforie când primeam o mulțime de match-uri cu persoane pe care le găseam atractive, dar întotdeauna era urmat de o prăbușire, pentru că senzația nu era sustenabilă”.

„Validarea din partea altora era singurul lucru care mă făcea să continui”, a adăugat el cu sinceritate.

Îndrăgostit de Tinder, Turner a descărcat și aplicațiile de dating Hinge și Bumble, făcând swipe pe toate profilurile pe care a putut.

Britanicul a spus că s-a potrivit doar cu „aproximativ 5%” dintre femei și că un procent chiar mai mic de atât a început o conversație cu el.

Ed Turner, în vârstă de 27 de ani, nu a avut nicio intenție de a folosi aplicația de întâlniri pentru a cunoaște femei sau pentru a obține o prietenă, spunând că a vrut doar ca membrele sexului frumos să dea like profilului său pentru a obține validare.

Chiar și așa, Turner vorbea în mod regulat cu 10 femei în același timp și își petrecea zilele așteptând ca femeile să îi răspundă.

„Din moment ce dădeam swipe-right pe toată lumea și eram complet angrenat în ‘joc’, mi-am pierdut orice simț al sinelui”, a recunoscut el cu durere. „Aplicațiile de dating au transformat sexul, comunicarea și dragostea într-un adevărat joc și au distorsionat realitatea”.

Fără intenția reală de a se întâlni cu vreunul dintre partenerii săi, unele conversații au pălit rapid, ceea ce îl făcea pe britanic să se simtă deprimat.

„Aceste aplicații mi-au afectat întreaga dispoziție și personalitate”, a declarat Turner.

„Nu am putut niciodată să îmi dau seama ce căutam cu adevărat”, a declarat el. „Am ajuns în punctul în care eram de genul: ‘Corect, trebuie să invit această persoană la o întâlnire, altfel nu va mai vorbi cu mine’.”

„Știam că în cele din urmă va trebui să vorbesc cu oamenii despre o întâlnire reală. Când se ajungea în acel punct, eram aproape dezinteresat.”

Turner a ajuns în cele din urmă să aibă o relație cu o femeie pe care a cunoscut-o offline — dar tot nu putea să nu se gândească la aplicații.

„Mă făcea să mă simt ca un partener prost. Nu am făcut nimic și nu am vorbit niciodată cu femei cât timp am fost în acea relație, dar a avut un efect asupra mea”, a spus el. „Acea euforie dispăruse”.

După încheierea acelei relații, Turner a apelat din nou la Tinder.

El a ajuns la terapie, unde a fost diagnosticat cu tulburare de personalitate borderline și depresie.

Și, deși a renunțat la aplicații, burlacul se luptă să nu le mai folosească, reprimând o nevoie insațiabilă de a începe să dea din nou swipe.

Turner este departe de a fi singur în dependența sa de aplicațiile de dating.

Match Group, compania mamă a Tinder și Hinge, face în prezent obiectul unui proces colectiv intentat de utilizatorii părăsiți, care spun că aplicațiile sunt concepute pentru a-i prinde într-o buclă nesfârșită de swiping, în loc să-i ajute să-și găsească o relație.

Reclamanții spun că modelul de afaceri „prădător” al Match îi înșală pe cei care caută dragostea și se tem să nu o rateze cu un algoritm care recompensează „utilizarea compulsivă” a platformelor sale.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 25-02-2024 09:48