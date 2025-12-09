Trump dezvăluie cum l-a supărat Zelenski pe Putin la prima lor întâlnire: I-a spus două lucruri, dar nu într-un mod frumos”

Stiri externe
09-12-2025 | 15:37
putin zelenski
Getty

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a existat întotdeauna o înțelegere că Ucraina „nu va adera la NATO”.

autor
Alexandru Toader

Potrivit lui Trump, înțelegerea că Ucraina nu va deveni niciodată membră a Alianței Nord-Atlantice exista „cu mult înainte” de venirea la putere a lui Vladimir Putin.

„Cu mult înainte de Putin, era o înțelegere că Ucraina nu va adera la NATO. Asta a fost cu mult înainte de Putin, în toată sinceritatea. Și acum au insistat... știți, când Zelenski a intrat pentru prima dată și l-a întâlnit pe Putin, a spus că vrea două lucruri. Vreau Crimeea înapoi și vom deveni membri NATO. Nici nu a spus-o într-un mod foarte frumos”, a declarat Trump într-un interviu acordat POLITICO, potrivit Ukrainska Pravda.

Nu este clar la ce întâlnire dintre Zelenski și Putin se referă Trump. Singura dată când președintele ucrainean s-a întâlnit personal cu liderul de la Kremlin a fost la Paris, în 2019. Trump nu a fost prezent la acea întâlnire, iar posibilitatea aderării Ucrainei la NATO nu a fost discutată.

Tot în cadrul aceluiași interviu, Trump l-a descris pe președintele ucrainean ca fiind „un mare vânzător”.

Citește și
Pete Hegseth
Şeful Pentagonului a declarat într-un interviu în 2016 că armata SUA ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale lui Trump

„L-a convins pe Joe Biden să-i dea 350 de miliarde de dolari. Și uite ce a obținut. Aproximativ 25% din țara sa a dispărut”, a adăugat președintele american. 

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: donald trump, vladimir putin, Zelenski,

Dată publicare: 09-12-2025 15:37

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Politico: „Cel mai influent om din Europa crede că Europa este plină de ratați”
Stiri externe
Politico: „Cel mai influent om din Europa crede că Europa este plină de ratați”

Publicația Politico l-a desemnat pe președintele SUA, Donald Trump, ”cea mai puternică persoană din Europa”, într-un clasament pe care îl întocmește anual.

Şeful Pentagonului a declarat într-un interviu în 2016 că armata SUA ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale lui Trump
Stiri externe
Şeful Pentagonului a declarat într-un interviu în 2016 că armata SUA ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale lui Trump

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat în 2016 că militarii americani ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale unui potenţial președinte Trump, aceeași poziție pe care a criticat-o recent.

Trump sare în apărarea X și atenționează Europa: „Să aibă grijă”. Amenda aplicată de UE gigantului social media, „urâtă”
Stiri externe
Trump sare în apărarea X și atenționează Europa: „Să aibă grijă”. Amenda aplicată de UE gigantului social media, „urâtă”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a calificat luni amenda aplicată de Comisia Europeană gigantului social media X drept „urâtă”, avertizând că „Europa trebuie să aibă grijă”.

Recomandări
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”
Stiri Politice
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit marţi în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Bild: ”Are o infecție asemănătoare gripei”
Stiri Politice
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Bild: ”Are o infecție asemănătoare gripei”

Guvernul a anunțat, marți, că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de sănătate.

Nicuşor Dan, primit la Palatul Élysée de Emmanuel Macron în cadrul vizitei oficiale la Paris | Video
Stiri externe
Nicuşor Dan, primit la Palatul Élysée de Emmanuel Macron în cadrul vizitei oficiale la Paris | Video

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit la Palatul Élysée de către Preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Decembrie 2025

48:07

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28