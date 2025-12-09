Trump dezvăluie cum l-a supărat Zelenski pe Putin la prima lor întâlnire: I-a spus două lucruri, dar nu într-un mod frumos”

Potrivit lui Trump, înțelegerea că Ucraina nu va deveni niciodată membră a Alianței Nord-Atlantice exista „cu mult înainte” de venirea la putere a lui Vladimir Putin.

„Cu mult înainte de Putin, era o înțelegere că Ucraina nu va adera la NATO. Asta a fost cu mult înainte de Putin, în toată sinceritatea. Și acum au insistat... știți, când Zelenski a intrat pentru prima dată și l-a întâlnit pe Putin, a spus că vrea două lucruri. Vreau Crimeea înapoi și vom deveni membri NATO. Nici nu a spus-o într-un mod foarte frumos”, a declarat Trump într-un interviu acordat POLITICO, potrivit Ukrainska Pravda.

Nu este clar la ce întâlnire dintre Zelenski și Putin se referă Trump. Singura dată când președintele ucrainean s-a întâlnit personal cu liderul de la Kremlin a fost la Paris, în 2019. Trump nu a fost prezent la acea întâlnire, iar posibilitatea aderării Ucrainei la NATO nu a fost discutată.

Tot în cadrul aceluiași interviu, Trump l-a descris pe președintele ucrainean ca fiind „un mare vânzător”.

„L-a convins pe Joe Biden să-i dea 350 de miliarde de dolari. Și uite ce a obținut. Aproximativ 25% din țara sa a dispărut”, a adăugat președintele american.

