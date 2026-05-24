„Nu poate exista un proiect european complet fără Ucraina, iar locul Ucrainei în Uniunea Europeană trebuie să fie, de asemenea, complet — deplin și egal”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe X.

„Este important să deschidem capitolele de negociere. Este important să obținem progrese semnificative în negocieri. Este important să lucrăm sută la sută pentru securitate și pentru oamenii noștri”, a subliniat liderul ucrainean.

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca Ucrainei să-i fie acordat un statut de „membru asociat” al UE, care ar include beneficii precum participarea la reuniunile Comisiei Europene și ale Consiliului European.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a părut joi să susțină această abordare graduală propusă de Merz, argumentând că statelor candidate la aderare li s-ar putea acorda acces la „piața unică, uniunea vamală, zona de roaming, precum și la programele Erasmus și Horizon”, ca etape intermediare către aderarea deplină la UE.

Ca răspuns, Zelenski a trimis vineri seara o scrisoare liderilor UE, subliniind că Ucraina continuă rapid reformele necesare pentru aderarea completă și că acționează, în același timp, ca un bastion împotriva agresiunii ruse pentru întregul bloc comunitar format din 27 de state, relatează Reuters.

„Noi apărăm Europa — pe deplin, nu parțial și nu cu jumătăți de măsură”, ar fi scris Zelenski în acea scrisoare. „Ar fi nedrept ca Ucraina să fie prezentă în Uniunea Europeană, dar să rămână fără voce.”

Scrisoarea a fost adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Ciprului, Nikos Christodoulides, a cărui țară deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE.

Ucraina și-a depus candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană la câteva zile după lansarea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022. Câteva luni mai târziu, Ucraina a primit statutul oficial de țară candidată, iar negocierile de aderare au început în 2024.