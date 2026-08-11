Salvatorii încearcă să captureze o pisică gri acoperită cu pete roșii de vopsea, a anunțat săptămâna trecută League City Animal Care, potrivit New York Post.

Locuitorii nu ar trebui să încerce să o prindă sau să o hrănească, deoarece încercările suplimentare de a se apropia de pisică pot împiedica eforturile de capturare, au declarat autoritățile.

„Suntem conștienți de pisica care a fost văzută în comunitate cu vopsea sau colorant roșu pe blana ei și vrem ca toată lumea să știe că acest pui nu este uitat. Echipa noastră depune eforturi pentru a o prinde în siguranță și a o aduce în îngrijirea noastră, astfel încât să primească atenția de care are nevoie”, a transmis League City Animal Care într-un comunicat.

Într-o actualizare de luni, salvatorii au spus că încă încearcă să prindă în siguranță pisica roșie, cu ajutorul unor persoane iubitoare de animale din apropierea teritoriului felinelor.

Ar putea fi implicată în luptele de câini

Imaginile cu pisica vopsită au stârnit îngrijorare în rândul membrilor comunității, unii dintre ei bănuind că ar putea avea legătură cu o rețea de lupte între câini.

„S-ar putea să greșesc, dar nu sunt animalele «vopsite» asociate de obicei cu rețelele ilegale de lupte între câini? Ar fi putut să scape dintr-o astfel de situație și poate sunt necesare investigații cu privire la posibile rețele de lupte între câini în zona noastră?” a scris un utilizator.

Autoritățile locale nu au anunțat încă o investigație activă sau eventuale acuzații de cruzime față de animale, a anunțat postul KTRK.