Într-o atmosferă caldă și entuziastă, oamenii au adus mâncare de acasă și au împărțit-o cu generozitate. Ospățul a ținut până târziu în noapte, ca o veritabilă sărbătoare a comunității.

În centrul orașului, sărbătoarea a început cu muzică bună la apus de soare, pe faimoasă "stradă în oglindă", numită așa de clujeni, datorită unor clădiri de epocă identice, construite față în față, în stil vienez.

Oamenii s-au așezat la masă lungă de aproape 100 de metri, iar fiecare a adus câte ceva bun de-acasă. Unii au făcut cumpărături și au gătit special pentru eveniment.

Farfuriile s-au golit repede, iar oamenii au rămas la un pahar de vorbă, până tarziu. Pe lângă brânzeturile rafinate sau gustările cu somon afumat și-a făcut loc și o oală cu sarmale, în jurul căreia s-a format imediat coadă.

Cina în aer liber a fost și o lecție de generozitate pentru copiii care au învățat să împartă si să se bucure de surprizele oferite de altii.

Evenimentul a făcut parte din festivalul urban "Zilele Clujului", care a ținut 4 zile și s-a bazat pe implicarea comunității în tot felul de activități.