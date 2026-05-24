Marele trofeu i-a revenit lui Yuri, un simpatic metis care joacă rolul principal din filmul „La Perra" - „Cățelușa”, realizat în Chile. Pelicula spune povestea unei femei, care duce o viață liniștită pe o insulă îndepărtată, până când viața ei se schimbă complet datorită unui maidanez.

Marele premiu al juriului a fost acordat Lolei, un terrier care apare în filmul britanic "Văd clădiri prăbușindu-se fulgerător".

Acestă gală neobișnuită, dedicată câinilor actori, a fost lansata în urmă cu 25 de ani.