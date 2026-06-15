Vorbind de la o mănăstire istorică din Kiev, avariată în cursul unui atac cu rachete şi drone al Rusiei din noaptea de duminică spre luni asupra capitalei ucrainene, Zelenski a declarat că SUA fuseseră de acord să-l invite pe Putin la reuniunea care va începe mai târziu, în cursul zilei de luni, la Evian-les-Bains.

"Am transmis mesajul că suntem gata să ne întâlnim cu Putin în cadrul G7 pentru că (Donald) Trump va fi acolo şi (Emmanuel) Macron va fi acolo, deci europenii plus America. Aceasta este o ocazie bună, cred, foarte bună de a ne întâlni cu toţii", a declarat Zelenski în faţa jurnaliştilor, exprimându-se în limba engleză.

"Europa şi SUA au ajuns la un acord, iar Rusia a demonstrat încă o dată că nu este pregătită să poarte discuţii", a spus el.

Un responsabil ucrainean a declarat că Zelenski le-a comunicat americanilor şi preşedintelui francez Emmanuel Macron propunerea de a organiza o astfel de întâlnire în cadrul G7. Ucraina a transmis invitaţia direct şi părţii ruse, dar nu a primit un răspuns clar, a declarat oficialul.

Biroul lui Macron nu a răspuns deocamdată la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Într-o scrisoare deschisă adresată lui Putin luna aceasta, Zelenski s-a oferit să se întâlnească pentru discuţii faţă în faţă şi a sugerat că războiul agravează presiunea asupra economiei Rusiei. În replică, Putin a declarat public că nu vede niciun motiv pentru o astfel de întâlnire şi că atacurile cu drone cu rază lungă de acţiune ale Ucrainei nu reprezintă o ameninţare pentru economia rusă.

Cel puţin zece persoane au fost ucise în atacurile combinate ale Rusiei asupra Kievului şi oraşului Harkov, din nord-estul Ucrainei.

Zelenski l-a acuzat pe liderul rus că s-a comportat "cinic" prin lansarea acestui atac major - 70 de rachete şi 611 de drone - la doar câteva ore după ce a vorbit la telefon cu preşedintele american Donald Trump duminică.

Volodimir Zelenski a mai spus că prioritatea sa la summitul G7 va fi să obţină cât mai multe sisteme de apărare antiaeriană pentru ca Ucraina să se poată apăra de atacurile Rusiei.

"Vom avea întâlniri cu europenii, dar şi cu preşedintele Trump; vom discuta cu el despre cum să-l facem pe Putin să pună capăt acestui război", a mai spus preşedintele ucrainean.