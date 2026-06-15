Moscova susține că a vizat obiective ale industriei de apărare ucrainene, dar o rachetă de apărare aeriană Patriot fabricată în Statele Unite a avariat lăcaşul de cult, vechi de aproape o mie de ani. Mai mulți occidentali, dar și Patriarhia Română, au condamnat acest atac. Alte proiectile ruse au căzut în cursul nopții și în alte regiuni ale Ucrainei, lăsând în urmă cel puțin 9 morți.

Armata rusă a negat luni că ar fi vizat Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kiev, care a fost avariată în cursul nopții în urma unui val de atacuri aeriene în Ucraina, dând asigurări că aceasta a fost lovită de o rachetă americană Patriot din sistemul de apărare aeriană ucrainean, relatează AFP.

'Complexul Lavrei Peșterilor din Kiev (unde se află catedrala care a luat foc, - n.red. - AFP) a fost lovit de o rachetă dintr-un sistem Patriot american', susține Ministerul rus al Apărării într-un comunicat.

Ministerul adaugă că 'unul dintre motivele funcționării defectuoase a acestui sistem ar putea fi faptul că țările occidentale au furnizat regimului de la Kiev rachete cu data limită de utilizare expirată'.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat luni Rusia pentru o crimă împotriva culturii creştine prin atacul de duminică noaptea asupra Lavrei Peşterilor din Kiev, transmite Reuters.

Vitali Kliciko, primarul capitalei ucrainene, a relatat că după valul de atacuri ruseşti cu rachete şi drone a luat foc acoperişul catedralei Adormirea Maicii Domnului din complexul Lavrei Peşterilor, înscris în patrimonul mondial al UNESCO.

Zelenski a afirmat pe platforma X că "o lovitură rusească asupra Lavrei Peşterilor din Kiev a incendiat Catedrala Adormirea Maicii Domnului - o biserică a cărei istorie începe în secolul al XI-lea. Iar asta este una din cele mai grave crime de până acum ale Rusiei împotriva culturii creştine".

Mitropolitul Epifanie al Kievului, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, a vorbit şi el despre "o crimă împotriva umanităţii, a istoriei, a creştinătăţii", informează AFP.

Un fotograf al France Presse a confirmat că faţada bisericii este spartă, acoperişul parţial distrus şi peste zece maşini de pompieri interveneau luni dimineaţa la faţa locului.

Armata rusă a afirmat pe Telegram că a lansat "o lovitură masivă cu arme de înaltă precizie şi rază lungă de acţiune (...) şi cu drone" asupra unor obiective ale industriei militare din Kiev, Harkov şi Dnipro, precum şi "împotriva unor aeroporturi militare şi centre logistice din Ucraina". "Obiectivele loviturii au fost atinse, toate ţintele au fost nimerite".

Ruşii au bombardat în cursul nopţii mai multe oraşe mari din Ucraina, lansând potrivit militarilor ucraineni 70 de rachete şi 611 drone, din care apărarea antiaeriană a reuşit să doboare doar 50, respectiv 582. Atacurile au ucis cel puţin nouă oameni, iar numărul răniţilor este de ordinul zecilor.