Macron afirmă că întâlnirea Putin-Zelenski ”va fi într-o ţară neutră” și propune Geneva

Întâlnirea între preşedinţii ucrainean Volodimir Zelenski şi rus Vladimir Putin ar trebui să aibă loc în Europa, a declarat marţi preşedintele francez Emmanuel Macron, care a pledat ca această reuniune să aibă loc la Geneva, relatează AFP.

"Mai mult decât o ipoteză, este chiar voinţa colectivă", a spus Macron într-un interviu difuzat marţi de canalul LCI, întrebat despre organizarea acestei întâlniri în Europa, anunţată în urma reuniunii de luni de la Washington între preşedintele american Donald Trump şi mai mulţi lideri europeni.



"Va fi o ţară neutră, şi prin urmare poate Elveţia. Pledez pentru Geneva sau o altă ţară. Ultima dată când au existat discuţii bilaterale, au avut loc la Istanbul", a reamintit el.

În ceea ce priveşte securitatea Ucrainei, şeful statului francez a anunţat organizarea, împreună cu Regatul Unit, a unei reuniuni marţi a "coaliţiei ţărilor voluntare", "cele 30 de ţări care lucrează la garanţiile de securitate (pentru Ucraina), pentru a le informa în legătură cu ceea ce s-a decis" la reuniunea de la Washington.

"În acest proces, am lansat o acţiune concretă cu americanii şi, astfel, începând de mâine (marţi), consilierii noştri pe probleme de diplomaţie, miniştrii şi şefii de cabinet vor începe să lucreze pentru a vedea cine este pregătit să facă ce anume".

În ceea ce priveşte concesiile teritoriale, "depinde de Ucraina să le facă (...) Ucraina va face concesiile pe care ea le consideră corecte şi juste", a mai spus Macron.

"În orice caz, să fim foarte atenţi când vorbim despre recunoaşterea juridică. Să nu acţionăm pe baza recunoaşterii juridice, adică să spunem că ţările care sunt garanţi ai ordinii internaţionale pot spune 'putem lua teritorii prin forţă' pentru că deschidem o cutie a Pandorei", a avertizat el.

