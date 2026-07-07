El a făcut de asemenea apel la Alianţa Nord-Atlantică să dea dovadă de mai multă „determinare” în ajutorul său pentru apărarea aeriană a Ucrainei, într-un moment în care Rusia îşi înmulţeşte atacurile cu rachete, în special balistice, asupra oraşelor şi infrastructurilor ţării sale.

„Ucraina îşi are locul în sânul NATO, pentru că NATO cu Ucraina este alianţa viitorului”, a declarat el la un forum în faţa industriaşilor din ţările membre şi responsabililor din Alianţă.

Ucraina vrea să se alăture Alianţei Nord-Atlantice, dar Statele Unite se opun.

„Credeţi cu adevărat că ar fi un lucru indicat să lăsaţi în afara NATO o ţară şi un popor cu acest nivel de capacităţi de apărare?”, a întrebat preşedintele ucrainean în prima zi a summitului Alianţei în capitala Turciei.

Ucraina a dezvoltat în peste patru ani de la invazia la scară mare a Rusiei o expertiză în materie de drone, dar a reuşit de asemenea în puţin timp să creeze toate componentele unei capacităţi de producţie de rachete, precum racheta de croazieră Flamingo.

„Dacă ucrainenii ştiu deja să se lupte în acest mod, atunci este logic ca aceste capacităţi să devină o parte din apărarea colectivă a Alianţei, ceea ce ne-ar face pe toţi mai puternici”, a dat el asigurări.

Această capacitate nu este totuşi suficientă pentru a proteja Ucraina de 100% din loviturile lansate cotidian de Rusia.

„Suntem capabili să facem totul noi înşine, dar atunci când este vorba despre apărare aeriană, avem nevoie de determinarea partenerilor noştri. Fie ca mai multă determinare şi mai multe decizii în materie de apărare aeriană să fie unul dintre rezultatele cheie ale acestui summit NATO”, a spus Zelenski.

Ucraina solicită mai multe rachete Patriot, de fabricaţie americană, în mod special eficiente în interceptarea rachetelor balistice ruseşti, dar după săptămâni de război în Orientul Mijlociu, stocurile sunt limitate.

„Am discutat de asemenea despre licenţele de producţie Patriot cu partenerii noştri americani şi vă cer să ne susţineţi eforturile pentru ca acest lucru să devină realitate”, a pledat Zelenski.

„Cred că există o mare miză la care trebuie să lucrăm, apărarea aeriană, pentru a garanta că oraşele şi şi infrastructurile voastre vitale sunt protejate”, a afirmat apoi secretarul general al NATO, aflat alături de preşedintele ucrainean.