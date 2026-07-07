"Liderii Alianţei se reunesc la Ankara într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei şi a evoluţiilor din Orientul Mijlociu", a transmis Administraţia Prezidenţială sâmbătă.

Astfel, aliaţii vor pune accentul pe menţinerea unităţii transatlantice şi pe reconfirmarea priorităţii acordate apărării colective.

Principalele teme care se vor regăsi pe agenda Alianţei la summit sunt: îndeplinirea angajamentelor privind creşterea bugetului pentru apărare şi asumarea unor responsabilităţi crescute ale Aliaţilor europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei şi efortul de consolidare operaţională şi industrială a Alianţei, ca efect cumulat al dezvoltării companiilor, producţiei şi inovării tehnologice.

În cadrul summitului, preşedintele României va reconfirma statutul ţării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidenţiind contribuţiile naţionale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii.

De asemenea, el va accentua importanţa continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre şi întărirea posturii de descurajare şi apărare în mod unitar pe Flancul Estic. Nu în ultimul rând, şeful statului va atrage atenţia asupra consecinţelor pe care acţiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent, în acest context, pe necesitatea consolidării apărării aeriene şi maritime.

Dimensiunea simbolică pentru România

În marja participării la summit, Nicuşor Dan va avea şi o serie de întâlniri bilaterale. Din delegaţia sa fac parte ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad.

Preşedintele va sosi la Ankara marţi seara, când va participa alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la recepţia şi dineul oficial pentru şefii de stat şi de guvern şi partenerii/partenerele acestora, oferite de preşedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, şi prima doamnă, Emine Erdogan.

Programul summitului cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum şi o serie de evenimente conexe, inclusiv cu participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, printre care Declaraţia Summitului. În marja summitului, se desfăşoară, marţi, Forumul NATO pentru Industria de Securitate şi Apărare/NATO Security and Defence Industry Forum (NSDIF).

Este al doilea summit organizat în Turcia, după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat, astfel că evenimentul are şi o dimensiune simbolică pentru ţara noastră.