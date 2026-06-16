„I-am propus lui Putin să ne întâlnim oriunde s-ar putea lua decizii concrete pentru a pune capăt războiului. El nu dorește acest lucru. Am discutat cu SUA și Franța posibilitatea unei întâlniri cu Rusia în cadrul G7, cu toate națiunile democratice reprezentate. Putin nu dorește acest lucru”, a declarat Volodimir Zelenski, în timpul discursului pe care l-a susținut în cadrul Conferinței interguvernamentale a Uniunii Europene.

Totodată, Zelenski a adăugat că duminică, 14 iunie, el și președintele SUA, Donald Trump, au discutat posibilitatea organizării unei întâlniri în Statele Unite, „într-un format în care lui Putin i-ar fi mult mai greu să refuze, cel puțin în fața președintelui Trump”.

„Vom vedea ce va ieși din asta. Dacă Rusia refuză și această șansă, va fi nevoie de presiuni suplimentare”, a mai declarat liderul ucrainean, potrivit Ukrainska Pravda.