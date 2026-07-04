Potrivit sursei citate, cele patru persoane s-au rătăcit noaptea, pe un traseu montan în zona cantonului 10 Mitirez, pentru găsirea lor fiind mobilizaţi zeci de poliţişti, jandarmi, pompieri, personal silvic şi voluntari.

"La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea a fost activat imediat Centrul de Comandă, care a asigurat coordonarea şi monitorizarea permanentă a acţiunii de căutare. Imediat după primirea alertei, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 2 Poliţie Rurală Măcin, împreună cu personalul silvic din cadrul Ocolului Silvic Cerna, au constituit echipe mixte de căutare şi au demarat acţiunile de localizare în condiţii de noapte. Datorită mobilizării rapide, coordonării eficiente şi profesionalismului demonstrat, cele patru persoane au fost identificate şi găsite în siguranţă în jurul orei 05:12", au transmis reprezentanţii IPJ Tulcea.

Aceştia au precizat, că niciuna dintre cele patru persoane nu a suferit leziuni şi nici nu a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgenţă, după încheierea operaţiunii, ele fiind conduse la maşină cu care veniseră, aflată în zona comunei Greci.

La acţiunea de căutare au participat 18 poliţişti de la mai multe secţii din judeţ, alături de lucrători ISU, jandarmi, un reprezentant al Ocolului Silvic şi patru voluntari Rangers.