Aceste acte de clemență vin în contextul în care Trump a emis o serie de grațieri în al doilea mandat al său, în special pentru aliați, personalități publice și persoane considerate a fi aliniate politic.

Folosirea de către acesta a competenței extinse a președinției de a acorda grațieri și de a comuta pedepse în mod unilateral se numără printre modalitățile prin care revenirea republicanului la putere a fost marcată de o utilizare extinsă a puterii executive.

Vineri dimineață, Trump a anunțat unele dintre grațieri pe rețelele sociale, fără a identifica pe nume vreunul dintre beneficiari.

„Este o mare onoare pentru mine să fi semnat tocmai grațierile pentru șase persoane care au fost persecutate de administrația Biden și care se aflau în închisoare sau urmau să fie trimise acolo pentru că și-au «reparat mașina»”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social, potrivit Associated Press.

„ÎI ELIBEREZ PE TOȚI, CHIAR ACUM!”, a anunțat Trump

Într-o listă furnizată vineri seara de Casa Albă, Trump a grațiat 11 persoane, dintre care nouă care se confruntau cu acuzații legate de încălcarea Legii privind aerul curat (Clean Air Act), prin dezactivarea sistemelor de monitorizare a emisiilor de la vehicule sau prin vânzarea de dispozitive care permiteau ocolirea sistemelor de monitorizare a emisiilor.

Grațierile vin după ce, luni, Trump a semnat un memorandum prin care informa Agenția pentru Protecția Mediului că americanii își pot repara singuri vehiculele după cum consideră de cuviință. În timp ce semna memorandumul, Trump a făcut referire la un mecanic specializat în motoare diesel pe care l-a grațiat anul trecut și care dezactivase sistemele de monitorizare a emisiilor.

Memorandumul se referea, de asemenea, la piesele auto de pe piața secundară și ar anula competența Consiliului pentru Resurse Aeriene din California de a evalua piesele care afectează emisiile vehiculelor.

Casa Albă, odată cu publicarea listei celor grațiați, a afirmat că Trump „a eliberat consumatorii de aceste sarcini de reglementare”.

Pe lângă grațierile legate de emisii, Trump a emis vineri și o grațiere pentru Adam Kidan, un fost partener de afaceri al lui Abramoff.

În 2005, Kidan a pledat vinovat pentru fraudă și conspirație legate de achiziționarea unei flote de nave de jocuri de noroc, iar în 2006 a fost condamnat la aproape șase ani de închisoare.

Cazul a făcut parte dintr-o anchetă mai amplă privind scandalul de lobby de la începutul anilor 2000, în care au fost implicați Abramoff, Capitol Hill, Departamentul de Interne și membri ai administrației președintelui George W. Bush.

După ce a ieșit din închisoare în 2009, Kidan a început să lucreze la o agenție de recrutare, a înființat apoi o firmă de recrutare, Chartwell Staffing Solutions, iar în prezent ocupă funcția de președinte al Empire Workforce Solutions, a precizat Casa Albă.

În martie, ziarul Newsday a relatat că Kidan s-a numărat printre gazdele unei strângeri de fonduri organizate la complexul turistic Mar-a-Lago al lui Trump, în beneficiul unui candidat republican la Congres din Long Island.

Un mesaj trimis companiei lui Kidan pentru a solicita un comentariu nu a primit răspuns imediat vineri seara.

Vineri, Trump l-a grațiat și pe proprietarul de fermă Jack Harvard, invocând „un comportament ireproșabil” după condamnare și lăudându-l pentru că a permis armatei SUA și trupelor NATO să se antreneze gratuit pe terenul său.

Casa Albă nu a făcut publice imediat detalii suplimentare despre Harvard, inclusiv condamnarea sa.