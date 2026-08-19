Zelenski a demis-o în contextul în care autoritățile anticorupție au anunțat o operațiune care vizează membri ai biroului prezidențial și un deputat ucrainean, transmite news.ro. Decizia vine la o zi după criticile vehemente ale fostului ministru al apărării, Mîhailo Fedorov, demis în iulie, care a denunțat corupția din Ucraina și a cerut organizarea unor alegeri prezidențiale, în ciuda războiului.

Decretul prin care Irîna Mudra a fost demisă a fost publicat miercuri pe site-ul președinției, iar Agenția Națională Anticorupție (NABU) și Parchetul specializat (SAP) au anunțat că desfășoară o „operațiune specială menită să desființeze o organizație criminală care funcționa sub conducerea unui deputat ucrainean în exercițiu și a unui fost deputat, cu participarea unor înalți funcționari ai Președinției ucrainene”.

Spălarea a 150 de milioane de hrivne

Potrivit NABU, suspecții ar fi spălat 150 de milioane de hrivne (aproximativ 2,8 milioane de euro) cu scopul de a plăti cauțiunea unui acuzat într-un alt caz major de corupție care a zguduit Ucraina anul trecut. Cazul se referea la deturnări masive de fonduri în sectorul energetic și a dus la demisia miniștrilor justiției și energiei, precum și la plecarea din funcție a șefului cancelariei prezidențiale, Andrii Iermak, considerat unul dintre cei mai influenți oameni din Ucraina.

Anchetatorii susțin că acest vast sistem de corupție a fost organizat de Timour Mindici, un om de afaceri considerat un prieten apropiat al președintelui Zelenski, care a fugit în străinătate.

Un context politic tensionat

Demiterea Irinei Mudra are loc într-un context politic tensionat, la o zi după ce fostul ministru al apărării, Mîhailo Fedorov, demis în iulie, a denunțat corupția din Ucraina și a cerut organizarea unor alegeri prezidențiale, în ciuda războiului. Corupția este o problemă recurentă în Ucraina de mulți ani, iar de la începutul invaziei ruse din 2022 au izbucnit mai multe scandaluri majore, inclusiv în cadrul armatei.

Până în prezent, operațiunile NABU și SAP au dus rareori la condamnări în instanță. În 2025, Volodimir Zelenski a încercat să le retragă independența acestor două structuri anticorupție, înainte de a fi nevoit să dea înapoi în fața valului de proteste în rândul societății civile și al aliaților occidentali ai Kievului.

Până în prezent, nici președintele, nici șeful Cancelariei prezidențiale, Kirilo Budanov, nici Mudra însăși nu au făcut comentarii suplimentare cu privire la decizia lui Zelenski de a o demite.