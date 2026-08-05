Potrivit Agerpres, sâmbătă, compania Trump Media, al cărei acţionar principal este preşedintele SUA, a lansat un nou serviciu, 'Truth API' ('Application Programming Interface').

Disponibil prin abonament - site-ul Axios menţionează o taxă lunară cuprinsă între 60.000 şi 100.000 de dolari -, acesta promite acces aproape instant la postările lui Donald Trump de pe reţeaua sa, chiar înainte ca publicul larg să le vadă.

Conform Wall Street Journal, cinci firme financiare s-au abonat la 'Truth API' la scurt timp după lansare.

Ideea este de a "oferi celor mai rapizi investitori şi algoritmilor un avantaj care se măsoară în fracţiuni de secundă", explică Art Hogan, analist la firma de administrare a averilor B. Riley Wealth Management, într-un interviu acordat AFP.

Senatorul democrat Mark Warner a anunţat marţi pe X că va introduce o lege pentru a "pune capăt acestei corupţii şi a se asigura că toţi americanii au acces liber şi echitabil la anunţurile publice făcute de oficialii guvernamentali".

Colegii săi Elizabeth Warren şi Adam Schiff solicitaseră deja, într-un comunicat publicat pe 29 iulie, o anchetă din partea puternicei Securities and Exchange Commission (SEC, autoritatea de reglementare a pieţelor bursiere) cu privire la ceea ce ei descriu ca un "abuz scandalos de putere".

Truth Social, o reţea privată deţinută de o companie listată la bursă, este folosită drept canal oficial de comunicare de către preşedintele SUA.

El anunţă acolo decizii diplomatice, militare sau economice majore, fie că este vorba de Iran, fie de taxele vamale, provocând cu regularitate fluctuaţii ale pieţelor globale.

Totuşi, companiile specializate în tranzacţionare ultra-rapidă, dacă primesc aceste informaţii în avans, pot anticipa teoretic reacţia pieţei şi pot câştiga milioane, chiar zeci de milioane de dolari, cumpărând sau vânzând acţiuni sau mărfuri.

La doar câteva ore după lansarea acestui nou serviciu, preşedintele american şi-a demonstrat capacitatea de a stârni frenezia pieţelor.

Sâmbătă, el a anunţat pe Truth Social că suspendă atacurile masive planificate împotriva Iranului. La scurt timp după aceea, când pieţele s-au deschis, preţurile petrolului au scăzut vertiginos, aşa cum se întâmplă cu fiecare revenire a preşedintelui american.

Informaţiile despre desfăşurarea conflictului din Iran "nu îi aparţin lui Trump personal", ci administraţiei SUA, iar preşedintele nu ar trebui, prin urmare, să vândă difuzarea lor în beneficiul unei companii cu care este asociat, spune Ann Lipton, profesoară de Drept la Universitatea Colorado, în Boulder.

Potrivit acestei specialiste în reglementarea pieţei bursiere, intervievată de AFP, fostul dezvoltator imobiliar "ştie că, pe măsură ce manipulează mai mult pieţele, cu atât abonamentul (la Truth API) devine mai profitabil", ceea ce consideră "periculos".

"Trump are motive întemeiate să publice informaţii extrem de sensibile pentru pieţe, deoarece este singura modalitate de a câştiga sau păstra abonaţi", analizează ea. Iar acest lucru este adevărat "indiferent dacă aceste postări sunt în interesul americanilor", a adăugat ea.

Preşedintele şi familia sa s-au confruntat cu acuzaţii de îmbogăţire personală nejustificată şi conflicte de interese încă de la începutul celui de-al doilea mandat al republicanului. Donald Trump respinge aceste critici.

La începutul lunii iulie, el şi-a apărat afirmaţia că ar fi câştigat aproximativ 1,2 miliarde de dolari din activităţile sale legate de criptomonede în 2025, spunând că "toată lumea beneficia" de revenirea sa la putere.

Averea sa personală a crescut de la 2,3 miliarde de dolari la 6,5 miliarde de dolari între 2024 şi 2026, conform revistei Forbes.

Miliardarul, împreună cu fiii săi, Eric şi Don Jr., ambii oameni de afaceri foarte activi, susţin că nu controlează veniturile familiei, despre care spun că sunt investite în fonduri separate.

Într-un sondaj CNN/SSRS realizat la sfârşitul lunii iulie, 64% dintre respondenţi consideră că preşedintele SUA a mers "prea departe" în "urmărirea intereselor sale financiare personale".