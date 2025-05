Zeci de studenți arestați la Universitatea Columbia în urma unui protest pro-palestinian desfășurat în biblioteca principală

Cel puţin 40 până la 50 de studenţi, cu mâinile încătuşate cu fermoare de plastic, au fost urcaţi în dubele şi autobuzele Departamentului de Poliţie din New York în faţa Bibliotecii Butler, în timp ce ofiţerii NYPD treceau prin clădirea de şase etaje pentru a aduna alţi protestatari care refuzau să plece.

Poliţia a sosit în forţă în campus la cererea oficialilor de la Columbia, care au declarat că studenţii demonstranţi care ocupau sala de lectură principală de la etajul al doilea al bibliotecii erau implicaţi în încălcarea proprietăţii.

Videoclipurile şi fotografiile de pe reţelele de socializare au arătat manifestanţi, majoritatea purtând măşti, stând pe mese, bătând la tobe şi desfăşurând bannere pe care scria „Strike For Gaza” şi „Liberated Zone” sub candelabrele din sala de lectură Lawrence A. Wein.

We know this moment is fleeting, and that we do not have the capacity to hold it permanently at this time. But one day, this entire building and all the knowledge it holds will be liberated for good, and every book will belong to the free children of the world. pic.twitter.com/MBikqSzNUJ