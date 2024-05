Decizie care înfurie Israelul. Spania, Irlanda şi Norvegia recunosc în mod oficial Palestina

Această recunoaştere este ”o necesitate” în vederea ”ajungerii la pace” între israelieni şi palestinieni şi totodată ”o problemă de dreptate istorică” pentru poporul palestinian, a declarat marţi premierul spaniol Pedro Sánchez.

Într-o scurtă declaraţie în spaniolă şi engleză, cu câteva ore înaintea recunoaşterii unui stat palestinian de către Guvernul său, reunit în şedinţă începând de la ora locală 9.30 (10.30, ora României), liderul socialist a adăugat că această decizie nu este luată ”împotriva cuiva şi cu atât mai puţin împotriva Israelului”.

Această recunoaştere - anunţată miercuri în mod coordonat de către Sanchez şi omologii săi irlandez şi norvegian - intră în vigoare începând de marţi.

Guvernul irlandez urma să se întâlnească marţi pentru a o adopta, iar Norvegia i-a remis duminică o notă verbală noului premier palestinian Mohammed Mustafa care anunţa intrarea în vigoare a acestei decizii.

Aceste trei state europene - dintre care Spania şi Irlanda sunt stste membre ale Uniunii Europene (UE) - consideră că iniţiativa lor are o amploare simbolică foarte puternică, capabilă să determine alte state să li se alăture.

Ele evidenţiază rolul Norvegiei şi Spaniei în procesul de pace din anii '90 în Orientul Mijlociu, în cadrul căruia Madridul a găzduit o Conferinţă de Pace israeliano-arabă în 1991, cu doi ani înaintea Acordurilor de la Oslo din 1993.

DIVERGENŢE ÎN UE

Slovenia urmează să recunoască şi ea, în curând, Palestina, însă această problemă a recunoaşterii statului palestinian provoacă divergenţe profunde în interiorul Uniunii Europene.

Alte state membre UE - ca Franţa - consideră că nu este momentul potrivit, iar Germania are în vedere o astfel de recunoaştere doar în urma unor negocieri între cele două părţi.

Odată cu Spania, Iralanda şi Norvegia, Palestina este recunoscută de-acum de 145 dintre cele 193 de state membre ONU, potrivit Autorităţii Plaestiniene, aflată la putere în Cisiordania ocupată.

De pe această listă lipseşte majoritatea ţărilor din Europa de Vest şi America de Nord, Australia, Japonia sau Coreea de Sud.

Până acum, Suedia a fost - în 2014 - singurul state membru UE care recunoştea Palestina.

Cehia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, România şi Ciprul au recunoscut Palestina înainte să adere la UE.

Decizia Madridului, Dublinului şi Oslo a provocat săptămâna trecută furia Israelului.

Tensiunile au crescut cu un nivel în ultimele zile.

”O RECOMPENSARE A HAMAS”

Ministrul israelian de Externe Israël Katz a luat luni ”măsuri punitive” împotriva Madridului, prin interzicerea Consulatului Spaniei de la Ierusalim să le furnizeze servicii palestinienilor - începând de la 1 iunie.

”Nu tolerăm să se aducă atingere suveranităţii şi securităţii Israelului”, a declarat el, acuzând Spania de decernarea ”unei recompense Hamasului”, al cărui atac de la 7 octombrie în sudul Israelului a declanşat Războiul din Fâşia Gaza aflat în desfăşurare.

Acest atac a antrenat moartea a peste 1.170 de persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene. Represaliile israelului s-au soldat cu peste 36.000 de morţi în Fâşia Gaza, în principal civili, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas, care nu face distincţie între civili şi combatanţi.

