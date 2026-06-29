Unități impresionante de salvare au lansat în noaptea de duminică spre luni o amplă operațiune de căutare între localitățile maghiare Kuncsorba și Túrkeve (aflate la circa 130 de kilometri distanță de România), după ce un apel de ajutor i-a alertat asupra comiterii unui accident, scrie Szoljon.
Zeci de polițiști și pompieri au răvășit noaptea un lan de porumb, după un apel de ajutor. Ce au găsit i-a lăsat fără reacție
Zeci de polițiști, pompieri și medici au răscolit în plină noapte un lan de porumb din Ungaria, după un apel automat de ajutor venit la 112 de pe un telefon mobil. După circa o oră, salvatorii au aflat că era vorba despre un apel lansat din greșeală.
Unitățile de salvare au primit aproape de miezul nopții o alertă prin care se anunța că a avut loc un accident rutier între cele două localități, la circa un kilometru distanță de drum, într-un lan de porumb.
Localizare aproximativă prin GPS, într-un lan de porumb
Pompierii profesioniști din Mezőtúr și pompierii voluntari din Túrkeve, precum și poliția și ambulanțele, au fost alertați cu privire la incident și direcționate prin 112 către locul de unde se efectuase apelul automat, în privința căruia exista doar o localizare aproximativă, prin GPS.
După mai bine de o oră, timp în care salvatorii au scotocit lanul de porumb, s-a aflat că a fost vorba despre un apel de ajutor lansat din greșeală de un telefon mobil, în urma unei defecțiuni a smartphone-ului.
Sursa: StirilePROTV
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