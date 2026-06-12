Detaliile, dezvăluite ulterior în documente judiciare federale desecretizate, arată o breșă de securitate care a declanșat o amplă operațiune de căutare, conform The Independent.

Bărbatul, un cetățean slovac în vârstă de 51 de ani, identificat drept Ladislav Petro, a evadat pe 15 martie din Houston Contract Detention Facility.

Potrivit autorităților, dispariția sa a fost descoperită abia ore bune mai târziu, în timpul unei numărători de rutină a deținuților.

24 de ore de căutări și mobilizare masivă a autorităților

Imediat ce angajații au raportat dispariția, a fost declanșată o operațiune de căutare la nivel extins, cu participarea mai multor agenții.

Un purtător de cuvânt ICE a declarat pentru KRC2 News: „După evadare, personalul centrului a notificat imediat autoritățile locale, statale și federale, iar a fost lansată o acțiune coordonată de căutare cu mai multe agenții pentru a-l localiza rapid pe Petro.”

Autoritățile au reușit să îl recupereze pe fugar în mai puțin de 24 de ore, în apropierea centrului de detenție.

„Datorită eforturilor tuturor agențiilor implicate, Petro a fost reținut în siguranță la puțin peste 24 de ore, nu departe de Houston Contract Detention Facility.”, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

Potrivit ICE, Ladislav Petro figura cu antecedente penale și era vizat de un mandat roșu Interpol pentru producerea și distribuirea de materiale cu pornografie infantilă.

Acesta primise ordin de părăsire a Statelor Unite în mai 2024, însă cazul său era încă în analiză la Board of Immigration Appeals.

Cum a fost pusă la cale evadarea

Detaliile exacte ale evadării au fost inițial ținute sub sigiliu, plângerea penală fiind secretizată chiar în ziua incidentului. Ulterior, documentul a fost desecretizat la solicitarea presei și a procurorilor federali.

Potrivit anchetei, Petro a dispărut între orele 9:20 și 14:00, însă absența sa a fost observată abia la 16:22.

Imaginile de supraveghere l-au surprins ultima dată în curtea de recreere a centrului, unde a fost găsit un covoraș de yoga abandonat.

Anchetatorii susțin că obiectul aparent inofensiv a fost folosit ca instrument de escaladare.

După recapturare, un mare juriu federal l-a inculpat pe Petro pentru mai multe acuzații, inclusiv împiedicarea executării ordinului de expulzare și evadare.

Autoritățile continuă să analizeze modul în care s-a produs breșa de securitate.