Pompierii au scos-o după două ore, în care și-au riscat și ei viețile. Malurile de pământ se puteau surpa în orice moment. Copila este acum în stare stabilă.

Incidentul s-a petrecut joi dimineață. În timp ce se juca, fetița de opt ani a căzut în groapa săpată în jurul fântânii din curte.

Spațiul este îngust, are în jur de 30 de centimetri, iar cea mică s-a oprit la aproximativ șase metri adâncime, deși groapa are în jur de opt metri.

Tatăl fetiței: „Nu căzuse în fântână, căzuse pe lângă fântână, că se surpase malul. Când s-a surpat s-a făcut și o scorbură acolo, nu știu, și ea a intrat acolo și noroc că nu s-a surpat și acolo, de a mai trăit și a stat acolo timp de două ore.”

Florin Olaru, ISU Vrancea: „Intervenția a fost deosebit de dificilă, având în vedere adâncimea la care se afla victima, precum și spațiul extrem de restrâns în care aceasta era blocată, existând pericolul producerii unor surpări de teren.”

După ce a fost trasă la suprafață, copila a fost transportată la spital.

Alina Cosma, purtător de cuvânt SJU Vrancea: „A fost diagnosticată cu traumatism prin strivire, traumatism toraco-abdominal, la nivelul genunchiului drept și umărului stâng.”

Anchetatorii urmează să stabilească dacă au fost respectate sau nu măsurile de siguranță atunci când a fost săpată fântâna.

La rândul lor, inspectorii de la Protecția Copilului au deschis și ei o anchetă.