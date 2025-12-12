Zeci de mii de persoane protestează în Italia împotriva planurilor bugetare ale guvernului Meloni. GALERIE FOTO

12-12-2025
Proteste Italia 1
Zeci de mii de persoane au ieşit vineri pe străzile din Italia pentru a protesta împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale guvernului condus de Giorgia Meloni, provocând perturbări în transporturi şi alte servicii publice, informează Reuters şi DPA.

Claudia Alionescu

Sindicatul CGIL a estimat că 61% din toţi lucrătorii din sectoarele public şi privat s-au alăturat grevei, în timp ce peste 500.000 au participat la marşurile din principalele oraşe.

CGIL are cinci milioane de membri, din care jumătate sunt pensionari.

''Majoritatea lucrătorilor care menţin funcţională această ţară nu sunt de acord cu bugetul acestui guvern şi nu îl vor accepta'', a afirmat liderul CGIL, Maurizio Landini, care a participat la un marş în Florenţa.

''Astăzi se vede mai clar ca niciodată că avem nevoie de o schimbare'', a adăugat Landini.

CGIL şi alte organizaţii sindicale au criticat planurile bugetare ce prevăd creşteri de cheltuieli şi cer investiţii suplimentare în educaţie şi sănătate şi măsuri pentru sprijinirea salariilor şi a pensiilor.

Guvernul Meloni susţine că bugetul, al cărui proiect a fost bine primit de pieţele financiare şi agenţiile de rating, va consolida finanţele publice ale Italiei.

Unele sondaje de opinie recente arată însă un declin în popularitatea guvernului şi o uşoară ascensiune a opoziţiei de centru-stânga. Următoarele alegeri parlamentare din Italia vor avea loc în 2027.

Sursa: Agerpres

