Protestele din Italia au devenit violente. Imagini cu ciocniri între manifestanți și jandarmi

Protestele au avut loc de data aceasta la Milano. Peste zece mii de oameni s-au adunat pe străzile din Milano.

Iar dacă la Roma oamenii au fost mai pașnici zilele trecute, de această dată protestatarii s-au luat la harță cu jandarmii.

De vineri certificatul verde a devenit obligatoriu în Italia pentru toți angajații, de la stat și din mediul privat.

Cei care nu se conformează riscă amenzi, și chiar neplata salariului.

Asta în condițiile în care peste 80% dintre italienii cu vârste de peste 12 ani sunt deja vaccinați.

Policemen charge citizens in an unauthorized march in Milan. The protest against the requirement of a health passport to work was absolutely peaceful.#Milan #Milano #Italy #NoGreenPass #NoVaccinePassportsAnywhere #coronavirus #October pic.twitter.com/6mq2AphOAM