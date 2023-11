„E un coșmar”. Tancurile israeliene au înconjurat și alte spitale din orașul Gaza. Sute de răniți rămân netratați

Israelul continuă asaltul în orașul Gaza și ia în calcul să extindă operațiunea terestră în sudul enclavei.

„Trupele vor avansa oriunde se vor găsi militanții Hamas", a spus răpicat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.

Dar, oficialii de la Tel Aviv au fost de acord să permită accesul a două camioane de combustibil, în fiecare zi, în Fâșia Gaza.

Armata israeliană își întărește controlul în nordul Fâșiei Gaza și, pentru a patra zi consecutiv, continuă raidul asupra celui mai mare spital din enclavă, în căutarea teroriștilor Hamas.

Daniel Hagari, purtător de cuvânt al armatei israeliene: „Continuăm să intensificăm activitatea operațională în spitalul Al Shifa, pentru a localiza infrastructura subterană. Astăzi (vineri, n.red.) am găsit mai multe infrastructuri subterane și am continuat să adunăm fiecare informație pe care am putut să o găsim despre ostatici”.

Majoritatea spitalelor din Gaza City, închise

În plus, tancurile israeliene au înconjurat și alte spitale din orașul Gaza. Un doctor, cu dublă cetățenie, britanico-palestiniană, spune că a fost nevoit să-și înceteze activitatea într-una dintre unitățile medicale, pentru că instituția a rămas fără resurse.

Dr. Ghassan Abu Sitta, spitalul Al-Shifa: „E un coșmar. Faptul că a trebuit să las în urmă 500 de răniți, știind că nu mai pot face nimic pentru ei, a fost cel mai sfâșietor lucru pe care a trebuit să-l fac vreodată”.

Dintre cele 35 de spitale din Gaza, 26 sunt acum închise din cauza pagubelor provocate de bombardamente sau din lipsă de combustibil, susține Ministerul palestinian al Sănătății, de la Ramallah.

Israelul vine însă cu precizări.

Tzachi Hanegbi, șeful Consiliului pentru securitate al Israelului: „Cabinetul de război a fost de acord cu o cerere specială a Statelor Unite, aceea de a furniza două cisterne de combustibil pe zi, pentru instalațiile de tratare a apelor reziduale din Fâșia Gaza, pentru a evita răspândirea bolilor”.

Alte livrări de combustibil vor ajunge în enclavă, pentru a alimenta generatoarele pentru telecomunicații. Un prim transport a fost vineri seară, iar principalele companii de telecomunicații din Gaza au anunțat că serviciile au fost parțial restabilite.

În schimb, luptele sunt pe cale să se extindă spre sudul Fâșiei, unde forțele israeliene cred că s-ar ascunde alți luptători Hamas.

Unii palestinieni au primit deja notificări de evacuare. În schimb, noi imagini din satelit au surprins mulțimi uriașe de oameni, care se îndreaptă spre sudul teritoriului palestinian.

Erdogan: „Vorbesc liber, pentru că noi nu datorăm nimic Israelului”

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei: „Dacă vom reuși să stabilim o încetare a focului în scop umanitar, împreună cu Germania, sau cu alte state, vom avea ocazia să salvăm regiunea de acest inel de foc”.

A spus președintele Turciei, în timpul unei întâlniri la Berlin cu cancelarul german. A fost o vizită scurtă, dar tensionată. Recep Tayyp Erdogan i-a numit pe cei din gruparea Hamas "eliberatori" și a lăsat să se înțeleagă că Germania nu vrea să critice Israelulul din cauza Holocaustului.

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei: "Războiul israeliano-palestinian nu ar trebui să fie evaluat prin intermediul unei psihologii a îndatorării. Vorbesc liber, pentru că noi nu datorăm nimic Israelului. Dacă am fi datori, nu am putea vorbi atât de liber. Cei care sunt datori nu pot vorbi liber. Nu am trecut prin Holocaust și nu ne aflăm într-o astfel de situație."

Olaf Scholz, cancelarul german: „În ciuda diferențelor de opinie, purtăm discuții bune unul cu celălalt, iar acest lucru este important, e nevoie de un dialog în această situație specială”.

Pe de altă parte, familiile și prietenii ostaticilor reținuți de Hamas traversează Israelul ca să facă presiuni pentru eliberarea celor dragi. Ei au pornit marți de la Tel Aviv și urmează să ajungă la Ierusalim, la biroul premierului Benyamin Netanyahu, sâmbătă seară.

Dată publicare: 18-11-2023 09:10