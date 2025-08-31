„Dreptate climatică!”. Fațada Catedralei Sagrada Familia din Barcelona, stropită cu vopsea roșie în semn de protest

Faţada Catedralei Sagrada Familia de la Barcelona a fost stropită duminică cu vopsea roşie de către două activiste ecologiste, în semn de protest faţă de inacţiunea împotriva ”crizei climatice”.

Într-o înregistrare video postată de Futuro Vegetal pe reţele de socializare, două activiste din cadrul acestei asociaţii sunt arestate de către agenţi de securitate, după ce stropesc cu vopsea roşie partea inferioară a unei coloane a celebrei catedrale, strigând ”Dreptate climatică!”.

???? ACTUAMOS ???? Lanzamos polvo tintado a la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la Península este verano ???? pic.twitter.com/cWwznojZJO — FuturoVegetal???? (@FuturoVegetal) August 31, 2025

”Prin acest protest, colectivul ecologist denunţă lipsa unor măsuri ale Guvernului împotriva crizei climatice şi repercusiunile acesteia asupra incendiilor care au devstat peninsula şi o mare parte a Europei vara acasta”, anunţă într-un comunicat Futuro Vegetal.

Sagrada Familia, concepută de către arhitectul Antoni Gaudí (1852-1926), nefinalizată, este una dintre principalele atracţii ale oraşului turistic Barcelona.

Spania a fost afectată în august de un val de incendii de pădure dramatice, soldate cu patru morţi şi care au devastat peste 350.000 de hectare.

Aceste incendii constituie ”una dintre cele mai mari catastrofe de mediu” care au avut loc în Spania în ultimii ani, potrivit Gvernului de stânga, care a legat amploatrea acestor incendii de modificările climatice.

Futuro Vegetal a organizat zeci de proteste similare în ultimii ani, denunţate drept vandalim de către numeroase muzee.

În 2022, activişti din cadrul organizaţiei şi-au lipit mâinile de rame ale unor tablouri ale maestrului spaniol Francisco de Goya la Muzeul Prado, la Madrid.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













