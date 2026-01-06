Zborurile de pe aeroporturile din Paris, afectate de ninsori. Până la 40% dintre curse vor fi anulate miercuri dimineață

06-01-2026 | 19:27
Iarnă Paris
Getty Images

Companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte din zborurile programate pentru miercuri dimineață pe aeroporturile din Paris din cauza ninsorilor prognozate, a anunțat marți ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, informează AFP.

Claudia Alionescu

Aceste anulări, necesare pentru efectuarea operațiunilor de deszăpezire a pistei și degivrare a aeronavelor, vor afecta aproximativ 40% din zborurile programate între orele 9:00 și 14:00 pe aeroportul Charles-de-Gaulle din Paris, cel mai mare aeroport din Franța, și 25% din zborurile programate între orele 6:00 și 13:00 pe aeroportul Orly, al doilea ca mărime, a precizat Philippe Tabarot într-o conferință de presă.

În timpul primelor ninsori de luni după-amiază, Autoritatea Aeronautică Civilă din Franța (DGAC) a solicitat companiilor aeriene să anuleze 15% din zborurile lor pe cele două aeroporturi principale care deservesc capitala.

'Oferim informații privind restricțiile de zbor, iar companiile aeriene își organizează programul în consecință', a explicat Chems Chkioua, directorul general de la DGAC, în cadrul briefingului de presă al ministrului Transporturilor.

Marți dimineață, programul zborurilor pe aeroporturile pariziene a funcționat aproape normal, dar ninsese cu o zi înainte. 'Mâine, va ninge dimineața, în perioada de vârf de trafic', a explicat directorul general de la DGAC.

Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat

