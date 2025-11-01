„Armele Apocalipsei” ale lui Vladimir Putin. Istoric britanic: „Sunt prea puternice pentru a fi folosite”

Istoricul britanic Mark Galeotti descrie armele Poseidon și Burevestnik drept „arme ale Apocalipsei” și explică faptul că sunt proiecte concepute mai degrabă pentru descurajare și propagandă decât pentru a fi folosite în luptă.

Recent, în timpul unei întâlniri cu veterani ai războiului din Ucraina, Vladimir Putin a anunțat că Rusia a testat o nouă armă. El a vorbit despre Poseidon – o dronă subacvatică cu propulsie nucleară și capacitate nucleară, care poate fi lansată ca o torpilă și despre care un deputat rus de rang înalt a spus că ar putea „scoate din funcțiune state întregi”, conform BBC.

Când a fost prezentată pentru prima dată în 2018, mass-media rusă a afirmat că Poseidon ar putea atinge o viteză de 200 km/h și ar putea călători pe o „rută în continuă schimbare”, ceea ce ar face imposibilă interceptarea sa.

Declarația lui Putin a venit la doar câteva zile după anunțul că Moscova a efectuat un test al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară „Burevestnik”, cu rază de acțiune nelimitată.

Este „un produs unic, fără egal în lume”, a spus Putin despre Burevestnik, menționând că racheta era atât de nouă încât „încă nu am identificat ce este, la ce clasă de arme aparține”. Nu este neobișnuit ca Rusia să testeze și să etaleze arme.

Armele lui Putin au aplicații practice limitate

În ciuda modului în care au fost prezentate chiar de către Vladimir Putin, valoarea militară a armelor este neclară.

„Sunt practic arme apocaliptice – prea puternice pentru a fi folosite, dacă nu ești dispus să distrugi lumea”, a declarat pentru BBC Mark Galeotti, specialist în Rusia și observator de lungă durată al politicii ruse.

Atât Poseidon, cât și Burevestnik sunt arme de ripostă, de a doua lovitură, a adăugat domnul Galeotti – și nici măcar cei mai înverșunați propagandiști ai Kremlinului nu sugerează că cineva se pregătește să lanseze atacuri asupra Rusiei.

De asemenea, nu este clar dacă armele sunt într-adevăr viabile. În 2019, cinci ingineri nucleari ruși au murit într-o explozie a unui motor de rachetă, despre care unii experți ruși și occidentali au afirmat că ar avea legătură cu Burevestnik.

Doi ani mai târziu, Institutul Internațional de Studii Strategice (IISS) – un grup de reflecție cu sediul la Londra, specializat în conflicte și securitate globală – a remarcat că Rusia se confrunta cu „provocări tehnice considerabile” în asigurarea „performanței fiabile a unității de propulsie nucleară” a rachetei.

Nici Poseidon, nici Burevestnik nu erau complet noi – ambele fuseseră prezentate lumii pentru prima dată în 2018, ca parte a unei noi serii de arme pe care Putin le-a numit „invincibile”.

Dat fiind contextul extrem de dificil de navigat cauzat de schimbarea atitudinii lui Donald Trump față de Rusia, Ucraina și pacea dintre cele două, Galeotti susține că noile arme ale Kremlinului sunt o încercare de a-l convinge pe liderul de la Casa Alb ălbă că rușii încă dețin superioritatea militară.

