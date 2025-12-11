„Am primit un mesaj de la Moscova”. Vucic, surprins de microfonul deschis, lângă Ursula von der Leyen. Ce i-a răspuns șefa UE

11-12-2025 | 23:10
ursula von der leyen vucic
AFP

Într-o înregistrare surprinsă de un microfon deschis, președintele sârb Aleksandar Vucic părea să sugereze că primise un „mesaj de la Moscova” la sosirea sa la Bruxelles pentru discuții cu înalți oficiali ai Uniunii Europene.

autor
Alexandru Toader

În timp ce se îndrepta alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, către clădirea Berlaymont pentru fotografia oficială de joi, Aleksandar Vucic i-ar fi șoptit acesteia: „Am primit un mesaj de la Moscova”.

Schimbul a fost întrerupt brusc de von der Leyen, care i-ar fi șoptit, la rându-i, liderului sârb: „Hai să... să așteptăm până când...”.

Cei doi erau însoțiți de președintele Consiliului UE, Antonio Costa, și au ieșit împreună după ce au făcut o fotografie, notează Euronews.

Nu este clar la ce mesaj din partea Moscovei se referea Vucic. Președintele sârb este unul dintre puținii lideri europeni care menține un canal de comunicare cu Kremlinul, întrucât UE a rupt relațiile diplomatice cu Moscova după invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Vucic s-a aflat miercuri la Bruxelles pentru o întâlnire bilaterală între Serbia și UE, în cadrul căreia s-a discutat, printre alte teme, și despre candidatura țării la aderarea la UE. Între timp, negocierile pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina continuă.

Miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că va prezenta în curând Statelor Unite „documente mai detaliate” privind o propunere de încheiere a războiului, cu contribuția partenerilor europeni ai Kievului.

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat săptămâna aceasta că ar putea călători în Europa pentru a participa la o întâlnire privind negocierile, dar numai dacă acest lucru va duce la avansarea procesului.

„Ei ar dori să participăm la o întâlnire în Europa în weekend, iar noi vom lua o decizie în funcție de rezultatele pe care le vor prezenta. Nu vrem să pierdem timpul”, a declarat Trump.

O reuniune a „Coaliției celor dispuși”, un grup de peste 30 de țări condus de Franța și Marea Britanie, este programată pentru joi. Biroul președintelui francez a declarat că acesta este un moment critic pentru Ucraina, poporul său și securitatea Europei.

Sursa: euronews.com

Numele președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, apare în dosarul „Safari la Sarajevo”, după ce un jurnalist de investigație croat a depus o plângere împotriva sa la procuratura din Milano, care instrumentează cazul. Liderul sârb a respins acuzația.

