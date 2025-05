„Accident grav” în Coreea de Nord, chiar sub privirile lui Kim Jong Un. Liderul de la Phenian a răbufnit și amenință

Miercuri, în timpul unei ceremonii de lansare a unui distrugător de 5.000 de tone în oraşul port Chongjin din nord-estul ţării, a avut loc „un accident grav”, a declarat agenţia oficială de presă KCNA.

Kim Jong Un a urmărit întreaga secvenţă şi a declarat că a fost vorba de un „act criminal cauzat de neglijenţă absolută” care „nu poate fi tolerat”.

Arătând cu degetul spre „lipsa de experienţă a comandantului şi neglijenţa operaţională” din timpul lansării, agenţia a declarat că „unele secţiuni ale fundului navei de război au fost zdrobite” şi că accidentul „a distrus echilibrul navei de război”.

