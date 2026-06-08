Xi Jinping a sosit în Coreea de Nord cu soția și ministrul chinez de externe.

China este un susținător diplomatic, economic și politic crucial al nord-coreenilor - vizați de multiple sancțiuni internaționale.

Pe agenda discuțiilor se va afla, potrivit analiștilor, subiectul ambițiilor nucleare ale nord-coreenilor.

Cu o zi înainte de vizita lui Xi Jinping, influenta soră a lui Kim Jong Un - Kim Yo Jong - a transmis că regimul exclude abandonarea armamentului nuclear.

Vizita lui Xi are loc și în contextul în care dictatorul nord-coreean s-a apropiat semnificativ de Moscova și a trimis mii de soldați pentru a sprijini forțele rusești împotriva Ucrainei.