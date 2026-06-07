Sora lui Kim Jong Un își anunță inamicii că nu renunță la armele nucleare: ”Nu vom tolera nicio ameninţare"

Stiri externe
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Programul de arme nucleare al Coreei de Nord este "absolut non-negociabil", a declarat Kim Yo Jong, puternica soră a liderului Kim Jong Un, citată de presa oficială a ţării sale.

autor
Cristian Matei

Declarația a fost făcută chiar în ajunul vizitei preşedintelui chinez Xi Jinping, precizează AFP, Reuters şi dpa, potrivit Agerpres.

"Statutul nostru de putere nucleară este absolut non-negociabil. Nu vom tolera nicio ameninţare", a asigurat Kim Yo Jong într-un articol de opinie datat sâmbătă şi publicat în ediţia de duminică a ziarului oficial Rodong Sinmun.

Sora lui Kim Jong Un este oficial doar directoarea departamentului de afaceri generale al Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, dar este considerată mâna dreaptă şi confidenta fratelui său şi un jucător cheie în comunicarea şi politica externă a ţării.

Coreea de Nord şi-a consacrat statutul de putere nucleară în Constituţie în 2023, un principiu proclamat cu un an mai devreme de Kim Jong Un, în contextul sancţiunilor internaţionale dure pentru programele sale de arme nucleare şi rachete balistice.

Coreea de Sud, Statele Unite şi alţi membri ai comunităţii internaţionale au făcut din denuclearizarea Coreei de Nord o condiţie prealabilă pentru ridicarea sancţiunilor.

Phenianul consideră în schimb arsenalul său nuclear, estimat la câteva zeci de focoase nucleare, o poliţă de asigurare împotriva oricărei tentative de invazie sau de răsturnare a regimului, convingere întărită de intervenţiile militare efectuate în ultimele luni de Statele Unite împotriva Iranului şi Venezuelei.

Liderul nord-coreean şi-a etalat „cea mai puternică” rachetă la o paradă militară de la care au lipsit Xi şi Putin

Sursa: Agerpres

Etichete: kim jong-un, coreea de nord, arme nucleare,

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