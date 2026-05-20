Potrivit Daily Mail, președintele chinez a declarat miercuri că China și Rusia ar trebui să se opună „tuturor formelor de intimidare unilaterală și acțiunilor care încearcă să rescrie istoria”.

Xi afirmase anterior că „situația internațională este marcată de turbulențe și transformări interconectate, în timp ce curentele hegemonice unilaterale se răspândesc cu rapiditate”, într-o critică la adresa exceselor politicii externe americane.

În fața acestei situații, China și Rusia ar trebui să-și consolideze „coordonarea strategică globală”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, liderul chinez s-a întrebat dacă SUA și China ar putea evita „capcana lui Tucidide”, o teorie conform căreia războiul ar putea izbucni atunci când apar tensiuni între o putere în ascensiune și o putere dominantă.

Putin a lăudat legăturile strânse pe care le are cu Xi, la deschiderea discuțiilor bilaterale de miercuri, în cadrul vizitei sale în China.

„Dragul meu prieten”, a spus Putin. „Suntem cu adevărat încântați să te vedem. Păstrăm legătura constantă, atât personal, cât și prin intermediul consilierilor noștri din guvern.”

Xi a subliniat, de asemenea, „încrederea politică reciprocă și cooperarea strategică” dintre cele două țări, potrivit presei de stat chineze.

Cei doi lideri și-au adresat reciproc numeroase laude în trecut, Xi descriindu-l la un moment dat pe Putin drept „cel mai bun și mai apropiat prieten al său”.

Agenda discuțiilor dintre Xi și Putin se concentrează pe energie și securitate, însă vizita are ca scop principal consolidarea relațiilor și promovarea influenței globale a Chinei.

Această inițiativă diplomatică a fost evidentă la Marele Palat al Poporului, unde Xi l-a primit pe Putin la doar câteva zile după ce l-a găzduit pe președintele american Donald Trump.

Experții spun că summiturile succesive evidențiază rolul crescând al Beijingului ca superputere internațională.