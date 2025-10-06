WSJ: Ucraina a creat o rețea secretă de baterii pentru a economisi electricitate în timpul bombardamentelor rusești

O rețea de baterii fabricate în America a fost desfășurată în Ucraina, ceea ce se așteaptă să ajute sectorul energetic ucrainean să supraviețuiască iernii sub atacurile rusești, relatează The Wall Street Journal.

Capacitatea totală a bateriilor instalate este de 200 de megawați, suficientă pentru a alimenta aproximativ 600.000 de locuințe timp de două ore.

Potrivit lui Vadim Utkin, șeful sistemelor de stocare a energiei de la DTEK, acest lucru va permite inginerilor să restabilească alimentarea cu energie după atac și să prevină o pană de curent.

„Sistemele de baterii sunt concepute pentru a astupa găurile și a stabiliza alimentarea cu energie a Ucrainei, oferind o sursă alternativă de energie chiar dacă rețeaua principală este atacată”, scrie The Wall Street Journal.

Șase așa-numite „parcuri de baterii” care conțin baterii sunt situate în Kiev și regiunea Dnipropetrovsk.

Acestea sunt un rând de blocuri albe de aproximativ 2,5 metri înălțime.

Locațiile exacte ale „parcurilor de baterii” sunt ținute secrete pentru a preveni ca acestea să devină ținte ale atacurilor aeriene. Sistemele lor de apărare, inclusiv sistemele de apărare aeriană utilizate, sunt, de asemenea, clasificate.

După cum notează WSJ, avantajul bateriilor constă în modularitatea lor - fiecare unitate poate fi deconectată și înlocuită cu una nouă fără a le afecta pe celelalte.

În iulie 2025, DTEK a anunțat lansarea unui „proiect de sistem de stocare a energiei la scară largă” cu o capacitate totală de 200 de megawați, în parteneriat cu compania americană Fluence. La acea vreme, se raporta că proiectul ar implica instalarea a 698 de module de baterii. Potrivit Wall Street Journal, costul programului de instalare a bateriilor a fost de 140 de milioane de dolari.

