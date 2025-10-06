WSJ: Ucraina a creat o rețea secretă de baterii pentru a economisi electricitate în timpul bombardamentelor rusești

06-10-2025 | 11:29
baterii-ucraina

O rețea de baterii fabricate în America a fost desfășurată în Ucraina, ceea ce se așteaptă să ajute sectorul energetic ucrainean să supraviețuiască iernii sub atacurile rusești, relatează The Wall Street Journal.

Vlad Dobrea

Capacitatea totală a bateriilor instalate este de 200 de megawați, suficientă pentru a alimenta aproximativ 600.000 de locuințe timp de două ore.

Potrivit lui Vadim Utkin, șeful sistemelor de stocare a energiei de la DTEK, acest lucru va permite inginerilor să restabilească alimentarea cu energie după atac și să prevină o pană de curent.

„Sistemele de baterii sunt concepute pentru a astupa găurile și a stabiliza alimentarea cu energie a Ucrainei, oferind o sursă alternativă de energie chiar dacă rețeaua principală este atacată”, scrie The Wall Street Journal.

Șase așa-numite „parcuri de baterii” care conțin baterii sunt situate în Kiev și regiunea Dnipropetrovsk.

balon vilnius
Ce transportau baloanele care au paralizat aeroportul din Vilnius, sâmbătă seară. „Sunt activități infracționale”

Acestea sunt un rând de blocuri albe de aproximativ 2,5 metri înălțime.

Locațiile exacte ale „parcurilor de baterii” sunt ținute secrete pentru a preveni ca acestea să devină ținte ale atacurilor aeriene. Sistemele lor de apărare, inclusiv sistemele de apărare aeriană utilizate, sunt, de asemenea, clasificate.

După cum notează WSJ, avantajul bateriilor constă în modularitatea lor - fiecare unitate poate fi deconectată și înlocuită cu una nouă fără a le afecta pe celelalte.

În iulie 2025, DTEK a anunțat lansarea unui „proiect de sistem de stocare a energiei la scară largă” cu o capacitate totală de 200 de megawați, în parteneriat cu compania americană Fluence. La acea vreme, se raporta că proiectul ar implica instalarea a 698 de module de baterii. Potrivit Wall Street Journal, costul programului de instalare a bateriilor a fost de 140 de milioane de dolari.

Sursa: Wall Street Journal

Ce transportau baloanele care au paralizat aeroportul din Vilnius, sâmbătă seară. „Sunt activități infracționale”
Stiri externe
Ce transportau baloanele care au paralizat aeroportul din Vilnius, sâmbătă seară. „Sunt activități infracționale”

Aproape 25 de baloane mici cu aer cald au intrat în spațiul aerian lituanian sâmbătă seara și au forțat închiderea aeroportului din Vilnius, întârziind zborurile cu ore întregi, au declarat autoritățile. Toate bănuielile s-au îndreptat către Rusia.

Italia face presiuni asupra SUA pentru a evita majorarea tarifelor la paste. Exporturile italiene ar putea fi grav afectate
Stiri externe
Italia face presiuni asupra SUA pentru a evita majorarea tarifelor la paste. Exporturile italiene ar putea fi grav afectate

Autorităţile de la Roma colaborează cu Comisia Europeană pentru a face presiuni asupra Statelor Unite, astfel încât Washingtonul să îşi revizuiască intenţia de a impune un tarif antidumping suplimentar la importurile de paste.

Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său
Stiri externe
Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său

Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, luni dimineață.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă
Vremea
Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă

ANM a emis Cod galben de ploi și intensificări ale vântului valabil de luni seara până marţi seara. Fenomenele vor afecta Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și Carpaţii de Curbură, cu cantități importante de apă și vânt puternic.  

Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său
Stiri externe
Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său

Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, luni dimineață.

