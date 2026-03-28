Statele Unite au afirmat, la rândul lor, că obiectivele lor vor fi atinse în următoarele două săptămâni.

Un jurnalist AFP din Teheran a auzit zeci de explozii violente sâmbătă în zori și a văzut coloane de fum negru ridicându-se din estul capitalei. Puțin mai târziu, la fel ca în nopțile precedente, armata israeliană a anunțat că „lovește ținte ale regimului” în oraș.

În Israel, cel puțin o persoană a fost ucisă și alte două rănite la Tel Aviv, potrivit serviciilor de urgență, la scurt timp după o alertă a armatei care semnala lansarea de rachete din Iran.

Rachete cu submuniție provoacă distrugeri considerabile

Șeful comandamentului intern al armatei israeliene, Miki David, a declarat într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare că o rachetă cu submuniție a provocat „distrugeri considerabile” într-un bloc de locuințe.

„Apartamentul a fost lovit de o bombă cu submuniții (...) care a străpuns acoperișul, a traversat un etaj, apoi a explodat la etajul al doilea”, a explicat el.

Armele cu submuniție sunt concepute pentru a dispersa zeci de încărcături explozive de mici dimensiuni pe o zonă extinsă. Pe lângă faptul că au o rază de acțiune mare, o parte din aceste încărcături nu explodează la impact și, prin urmare, provoacă adesea victime în rândul populației civile pe termen lung. Acest tip de arme este interzis printr-o convenție din 2008, semnată de peste o sută de țări, dintre care nici Iranul, nici Israelul nu fac parte.

Războiul a fost declanșat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului. De atunci, conflictul afectează grav populația civilă din regiune și provoacă perturbări în distribuția gazelor și a petrolului, care zguduie economia mondială. Țări din întreaga lume au anunțat în ultimele zile măsuri pentru a răspunde la creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie provocată de conflict.

SUA speră la rezultate rapide

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat vineri că se așteaptă ca obiectivele de război ale Washingtonului în Iran să fie atinse în „următoarele două săptămâni”.

„Când vom termina cu ei, în următoarele două săptămâni, vor fi mai slăbiți decât au fost vreodată în istoria recentă”, a afirmat ministrul american în fața jurnaliștilor, la finalul unei reuniuni a G7 în apropiere de Paris.

Rubio a estimat, de asemenea, că Statele Unite ar putea să-și atingă obiectivele fără a trimite trupe terestre. În schimb, potrivit Wall Street Journal și site-ului de știri Axios, Washingtonul are în vedere trimiterea a cel puțin 10.000 de soldați suplimentari în regiune.

„Puneți piciorul pe pământ iranian, și 150 de dolari va deveni prețul minim al petrolului”, a promis vicepreședintele iranian Esmael Saghab Esfahani pe X. Prețul Brent a încheiat vineri în creștere, la peste 112 dolari.

Emisarul american Steve Witkoff a declarat, la rândul său, că speră să poarte discuții cu Iranul în cursul săptămânii.

„Credem că vor avea loc întâlniri săptămâna aceasta, sperăm cu adevărat acest lucru”, a declarat el în cadrul unui forum de afaceri la Miami, în timp ce Teheranul a afirmat în repetate rânduri că nu intenționează să negocieze cu Statele Unite.

Noi victime în rândul soldaților

Potrivit mai multor mass-media americane, cel puțin zece soldați americani au fost răniți în noaptea de vineri spre sâmbătă într-un atac iranian asupra bazei aeriene Prince Sultan, din Arabia Saudită, care a avariat, de asemenea, două avioane de realimentare.

Emiratele Arabe Unite au indicat că s-au confruntat sâmbătă cu atacuri cu rachete de croazieră și drone iraniene.

Republica Islamică a îndemnat civilii să se țină la distanță de forțele americane prezente în Orientul Mijlociu și, în special, să evite hotelurile din regiune care găzduiesc militari americani.

Aceasta este o reacție la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a amânat până pe 6 aprilie un ultimatum în care amenință să distrugă centralele electrice din Iran dacă strâmtoarea strategică Ormuz nu este redeschisă complet traficului maritim.

Gardienii Revoluției, armata ideologică a Iranului, au împiedicat vineri trei portcontainere să traverseze strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează o cincime din comerțul mondial cu hidrocarburi. Autoritățile iraniene au afirmat că trecerea era închisă navelor provenind din sau având ca destinație porturi „legate de inamic”.

Civilii plătesc prețul războiului

La o lună de la izbucnirea conflictului, civilii de toate orientările continuă să plătească un preț exorbitant. În Teheran, nopțile sunt marcate de bombardamente.

Ensieh, o stomatologă din Teheran, spune că „își pierde puțin din speranță în fiecare zi”. „Suntem prinși în clește între trei puteri care au înnebunit”, suspină femeia de 46 de ani. „Războiul mi-a smuls o parte din mine”, adaugă ea.

Situația se înrăutățește și în Liban, antrenat în război încă din 2 martie, când mișcarea șiită Hezbollah, susținută de Teheran, a început să lanseze rachete asupra Israelului.

Aviația israeliană a continuat vineri să bombardeze sudul Libanului, câmpia Bekaa (est) și suburbiile sudice ale Beirutului, considerate bastioane ale Hezbollahului, potrivit mass-media oficiale libaneze, care au înregistrat mai mulți morți.

Hezbollah a afirmat, la rândul său, că luptătorii săi au lansat o rachetă sol-aer asupra unui avion de luptă israelian deasupra Beirutului și se angajau în lupte „cor la cor cu forțele armatei israeliene inamice” în sud, unde Israelul desfășoară o incursiune profundă pentru a extinde o „zonă tampon” de-a lungul frontierei sale.

Conform ultimului bilanț oficial de vineri, războiul a provocat 1.142 de morți și peste un milion de persoane strămutate în Liban.