Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, anunță posibile discuții cu oficialii de la Teheran în aceste zile. Însă noaptea trecută nu a fost deloc una liniștită.

Au fost bombardamente atât în Iran, cât și în Israel, soldate cu victime. Iar cel putin 12 soldați americani au fost răniți într-un atac aerian al Iranului asupra unei baze din Arabia Saudită. În ultimele ore, forțele israeliene au vizat mai multe instalații nucleare iraniene și două fabrici de oțel din orașul Esfahan. Au fost victime, dar nivelul radiaților nu a crescut, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Atacurile au avut loc la doar o zi după ce Donald Trump a anunțat că amână, până pe 6 aprilie, loviturile planificate asupra centralelor electrice iraniene.

Alte explozii au răsunat în Teheran. Marco Rubio: ”Suntem în avans cu această operațiune și ne așteptăm să o finalizăm la momentul potrivit, în câteva săptămâni, nu luni. Ne putem atinge toate obiectivele fără trupe terestre, dar vom fi întotdeauna pregătiți să-i oferim președintelui (Trump) opțiuni și oportunități maxime pentru a se adapta la situații neprevăzute, în cazul în care acestea ar apărea."

Iranul nu avut deocamdată un răspuns la planul propus de Statele Unite pentru încheierea războiului, a mai precizat șeful diplomației americane.

Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe: ”Iranul nu a căutat niciodată războiul, însă (iranienii) au demonstrat că sunt hotărâți să se apere împotriva agresorilor brutali care nu recunosc limite în comiterea a tot felul de crime — o apărare care va continua cât timp este necesar.”

Sirene de raid aerian s-au auzit în noaptea de vineri spre sâmbătă în tot Israelul, fiind raportate victime și pagube materiale. Mai multe aeronave americane de realimentare au fost avariate.

Incidentul vine la câteva ore după ce Iranul a anunțat represalii pentru atacurile asupra propriilor centrale electrice și nucleare.

Dar președintele SUA nu-și face griji: ”De 47 de ani, Iranul este cunoscut ca fiind o forță agresoare din Orientul Mijlociu, dar acum nu mai este agresorul dominant. Acum a dat bir cu fugiții. Ne imploră să încheiem un acord. Trebuie să redeschidă strâmtoarea lui Trump ... Ormuz am vrut să zic. Scuzați-mă! Am făcut o eroare îngrozitoare! Cei care promovează știri false vor spune că am zis-o din greșeală. Eu nu comit multe greșeli. "

Pe de altă parte, rebelii houthii din Yemen au anunțat că se vor alătura războiului dacă atacurile împotriva Iranului vor continua.