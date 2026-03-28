„S-a încheiat acum un acord pentru a permite petrolierelor thailandeze să tranziteze în siguranţă Strâmtoarea Ormuz, contribuind astfel la calmarea îngrijorărilor privind transportul de combustibil către Thailanda”, a declarat premierul thailandez Anutin Charnvirakul în cadrul unei conferinţe de presă.

Iranul a închis deja Strâmtoarea Ormuz – principala cale de transport pentru aproximativ 20% din petrolul şi gazul natural mondial – de aproape patru săptămâni, aruncând pieţele mondiale de petrol în haos.

Peste 80% din țițeiul și gazul natural lichefiat (GNL) care tranzitează Strâmtoarea Hormuz se îndreaptă spre Asia, potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA. La începutul acestei luni, un cargobot thailandez care naviga pe această rută maritimă a fost atacat, iar trei membri ai echipajului său au fost dați dispăruți, scrie channelnewsasia.com.

Transportul de mărfuri prin Strâmtoarea Hormuz a scăzut cu 95% între 1 și 26 martie, după începerea războiului, potrivit platformei de monitorizare maritimă Kpler

Gărzile Revoluționare Iraniene au declarat vineri că au întors din drum trei nave care încercau să tranziteze Strâmtoarea Hormuz, adăugând că ruta a fost închisă pentru navele care călătoresc către și dinspre porturile legate de „dușmanii” săi

Potrivit agenției britanice de securitate maritimă UKMTO, 24 de nave comerciale, inclusiv 11 petroliere, au fost atacate sau au raportat incidente în Golful Persic, Strâmtoarea Hormuz sau Golful Oman în această lună.