Washington Post: Mossad-ul a vrut să ucidă înalți oficiali Hamas pe teritoriul Qatarului, dar s-a răzgândit în ultima clipă

Mossad-ul ar fi renunțat la un plan pentru asasinarea unor înalți oficiali Hamas pe teritoriul Qatarului, folosind agenți din interiorul țării, au declarat pentru Washington Post doi israelieni familiarizați cu procesul decizional.

Cei doi israelieni, care au vorbit cu sursa americană sub condiția anonimatului, potrivit Jerusalem Post, au spus că directorul agenției de informații, David Barnea, s-a opus acestui plan din cauza îngrijorărilor legate de viitorul relației pe care Mossadul o construise cu qatarezii, deoarece Doha intermedia acordurile privind eliberarea ostaticilor între Israel și organizația teroristă.

Unul dintre israelieni a declarat sursei americane că „de data aceasta, Mossadul nu a fost dispus să acționeze terestru”, raportul făcând referire la asasinarea liderului Hamas de atunci, Ismail Haniyeh, când o bombă a fost plasată în camera sa din Iran.

Celălalt israelian a declarat: „Îi putem prinde peste un an, doi sau patru ani, iar Mossadul știe cum să o facă”.

Raportul exclusiv al Washington Post vine la o zi după ce un fost înalt oficial al agenției de informații israeliene a declarat postului de radio 103FM că contactul indirect cu Qatarul ar fi putut determina pe unii dintre oficialii săi să se opună atacurilor aeriene ale Israelului de marți asupra Doha.

„Aș spera ca nu toată lumea să fie „yes men” atunci când au loc discuții”, a spus fostul oficial.

Atacuri aeriene sau terestre

Nehotărârile agenției de securitate cu privire la țintirea oficialilor teroriști din Doha au influențat probabil operațiunea, care a constat în atacuri aeriene cu avioane de vânătoare, în loc de atacuri terestre, potrivit estimărilor informațiilor publicate vineri de Washington Post.

Un articol separat al The Wall Street Journal din aceeași zi a afirmat că avioanele de vânătoare au efectuat atacuri împotriva oficialilor Hamas din capitala Qatarului din Marea Roșie.

Organizația teroristă a transmis vineri că liderul său interimar, Khalil al-Hayya, a supraviețuit atacului.

Raportul Washington Post a citat oficiali israelieni care au afirmat că statul evreu își va reface relațiile cu Qatarul în timp.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













