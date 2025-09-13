Washington Post: Mossad-ul a vrut să ucidă înalți oficiali Hamas pe teritoriul Qatarului, dar s-a răzgândit în ultima clipă

Stiri externe
13-09-2025 | 14:06
Mossad
Shutterstock

Mossad-ul ar fi renunțat la un plan pentru asasinarea unor înalți oficiali Hamas pe teritoriul Qatarului, folosind agenți din interiorul țării, au declarat pentru Washington Post doi israelieni familiarizați cu procesul decizional.

autor
Cristian Matei

Cei doi israelieni, care au vorbit cu sursa americană sub condiția anonimatului, potrivit Jerusalem Post, au spus că directorul agenției de informații, David Barnea, s-a opus acestui plan din cauza îngrijorărilor legate de viitorul relației pe care Mossadul o construise cu qatarezii, deoarece Doha intermedia acordurile privind eliberarea ostaticilor între Israel și organizația teroristă.

Unul dintre israelieni a declarat sursei americane că „de data aceasta, Mossadul nu a fost dispus să acționeze terestru”, raportul făcând referire la asasinarea liderului Hamas de atunci, Ismail Haniyeh, când o bombă a fost plasată în camera sa din Iran.

Celălalt israelian a declarat: „Îi putem prinde peste un an, doi sau patru ani, iar Mossadul știe cum să o facă”.

Raportul exclusiv al Washington Post vine la o zi după ce un fost înalt oficial al agenției de informații israeliene a declarat postului de radio 103FM că contactul indirect cu Qatarul ar fi putut determina pe unii dintre oficialii săi să se opună atacurilor aeriene ale Israelului de marți asupra Doha.

Citește și
Ismail Haniyeh
Iranul denunţă o ”crimă odioasă” după ce Israelul recunoaşte uciderea liderului Hamas Ismail Haniyeh

„Aș spera ca nu toată lumea să fie „yes men” atunci când au loc discuții”, a spus fostul oficial.

Atacuri aeriene sau terestre

Nehotărârile agenției de securitate cu privire la țintirea oficialilor teroriști din Doha au influențat probabil operațiunea, care a constat în atacuri aeriene cu avioane de vânătoare, în loc de atacuri terestre, potrivit estimărilor informațiilor publicate vineri de Washington Post.

Un articol separat al The Wall Street Journal din aceeași zi a afirmat că avioanele de vânătoare au efectuat atacuri împotriva oficialilor Hamas din capitala Qatarului din Marea Roșie.

Organizația teroristă a transmis vineri că liderul său interimar, Khalil al-Hayya, a supraviețuit atacului.

Raportul Washington Post a citat oficiali israelieni care au afirmat că statul evreu își va reface relațiile cu Qatarul în timp.

Un șofer beat și drogat a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în Bistrița, apoi a fugit, în urma unui conflict. VIDEO

Sursa: Jerusalem Post

Etichete: israel, qatar, mossad,

Dată publicare: 13-09-2025 14:06

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
Israelul a lansat un atac asupra șefilor Hamas din Qatar, explozii au fost auzite la Doha. Cel puțin doi lideri, eliminați
Stiri externe
Israelul a lansat un atac asupra șefilor Hamas din Qatar, explozii au fost auzite la Doha. Cel puțin doi lideri, eliminați

Israelul a lansat marți un atac asupra conducerii Hamas din Qatar, extinzându-și acțiunile militare care s-au desfășurat în tot Orientul Mijlociu, incluzând acum și statul arab din Golf unde gruparea islamistă palestiniană are de mult timp baza politică.

Iranul denunţă o ”crimă odioasă” după ce Israelul recunoaşte uciderea liderului Hamas Ismail Haniyeh
Stiri externe
Iranul denunţă o ”crimă odioasă” după ce Israelul recunoaşte uciderea liderului Hamas Ismail Haniyeh

Iranul a denunţat marţi o "crimă odioasă" după recunoaşterea de către Israel, luni, a uciderii liderului Hamas Ismail Haniyeh, la sfârşitul lui iulie, la Teheran, pe care a descris-o drept o "mărturisire neruşinată", transmite AFP.

 

Israelul recunoaşte pentru prima dată că l-a ucis pe fostul lider al Hamas Ismail Haniyeh în iulie, la Teheran
Stiri externe
Israelul recunoaşte pentru prima dată că l-a ucis pe fostul lider al Hamas Ismail Haniyeh în iulie, la Teheran

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a recunoscut luni că ţara sa l-a ucis pe liderul Hamas, Ismail Haniyeh, în iulie, la Teheran, într-o declaraţie în care a ameninţat că va decapita conducerea rebelilor yemeniţi.

 

Ministrul de externe israelian: Noul lider al Hamas trebuie „eliminat rapid”
Stiri externe
Ministrul de externe israelian: Noul lider al Hamas trebuie „eliminat rapid”

Ministrul de externe israelian Israel Katz a declarat marţi seara că Yahya Sinwar trebuie "eliminat rapid", el fiind desemnat de Hamas drept noul său lider politic pentru a-l înlocui pe Ismail Haniyeh, ucis la Teheran săptămâna trecută, relatează AFP.

Filmul asasinării liderului Hamas. O bombă a fost pusă sub patul lui Ismail Haniyeh cu câteva ore înainte de asasinat
Stiri externe
Filmul asasinării liderului Hamas. O bombă a fost pusă sub patul lui Ismail Haniyeh cu câteva ore înainte de asasinat

Bomba care l-a ucis pe liderul Hamas, Ismail Haniyeh, la o casă de oaspeţi din Teheran a fost pusă cu câteva ore înainte ca acesta să fie asasinat de doi agenţi recrutaţi de Mossad chiar din rândul Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC).

 

Recomandări
Ministrul Apărării: Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte. Ne vom proteja ţara
Stiri actuale
Ministrul Apărării: Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte. Ne vom proteja ţara

Dronele rusești care vor pătrunde în spațiul aerian al României vor fi doborâte, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, precizând că autoritățile sunt în contact permanent cu centrul de comandă NATO, la fel ca în cazul Poloniei.

Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

Ieșire nervoasă a lui Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!”
Stiri externe
Ieșire nervoasă a lui Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!”

Președintele american Donald Trump s-a declarat pregătit să impună sancțiuni majore Rusiei, dar doar când toate țările NATO vor fi de acord și vor opri achiziția de petrol rusesc.

Top citite
1 ora de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ora de iarnă 2025: Când se schimbă ora și când dăm ceasurile cu o oră înapoi
2 capere
Shutterstock
Stiri Diverse
Capere – beneficii, proprietăți și utilizări. Cum pot fi introduse în dietă
3 gaz rusesc
Shutterstock
Stiri externe
SUA cer Ungariei și Slovaciei să nu mai cumpere gaz rusesc și să se aprovizioneze de la „prietenii săi”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Septembrie 2025

02:02:30

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28