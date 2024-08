Filmul asasinării liderului Hamas. O bombă a fost pusă sub patul lui Ismail Haniyeh cu câteva ore înainte de asasinat

Un articol intitulat „Povestea completă a modului în care Israelul l-a asasinat pe Ismail Haniyeh la Teheran - minut cu minut”, este semnat de Elon Perry, un fost soldat de comando din Brigada de elită Golani a Forţelor de Apărare ale Israelului, în care a servit timp de 28 de ani. A fost jurnalist timp de 25 de ani, acoperind războaie şi atacuri teroriste, iar din 2010, ţine prelegeri în Marea Britanie şi SUA cu accent pe conflictul israeliano-palestinian.

Materialul, care nu citează nicio sursă, afirmă că cei doi iranieni, membri ai unităţii de protecţie Ansar al-Mahdi a IRGC, au intrat şi au ieşit din camera lui Haniyeh în câteva minute şi au fost lăsaţi să iasă din incintă fără a ridica suspiciuni. Mossad-ul, servicul secret israelian, i-ar fi scos ilegal din ţară o oră mai târziu.

Bomba a fost plasată sub patul lui Haniyeh şi detonată de la distanţă de un robot.

Mossadul își mobilizează rețeaua

Asasinarea şefului Hamas Haniyeh, care a fost decisă după 7 octombrie, a necesitat un set complicat de aranjamente din partea unei reţele de spioni Mossad, scrie Elon Perry. Este vorba inclusiv de colaboratori iranieni locali care au fost activi în Iran cu mult înainte de războiul din Gaza.

În ultimii 20 de ani, Israelul a strâns informaţii despre eforturile Iranului de a dezvolta arme nucleare. Aceste informaţii, în plus faţă de recrutarea celor doi membri ai IRGC, au permis succesul operaţiunii.

Dispozitivul exploziv plasat sub patul lui Haniyeh a fost amplasat de doi iranieni recrutaţi de Mossad din unitatea de securitate Ansar al-Mahdi a Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice, adică exact persoanele care ar fi trebuit să asigure securitatea clădirii şi a oaspeţilor săi.

Iranienii înşişi şi-ar fi dat seama de acest lucru imediat după asasinat, când cei doi gardieni au fost văzuţi pe înregistrările camerelor de securitate în ziua asasinatului deplasându-se pe furiş pe hol către camera în care Haniyeh urma să stea, deschizând uşa cu o cheie şi intrând în cameră.

Trei minute mai târziu, paznicii (cărora li s-ar fi oferit o sumă cu şase cifre fiecăruia, precum şi relocarea imediată într-o ţară din nordul Europei) au fost surprinşi de camerele de supraveghere părăsind calm camera, coborând scările spre intrarea principală a clădirii, ieşind şi urcând apoi într-o maşină neagră. Paznicul de la punctul de control al parcării i-a recunoscut şi a deschis poarta fără să pună întrebări. O oră mai târziu, au fost scoşi clandestin din Iran de Mossad.

Ce apare pe camerele de supraveghere

Până acum, articole apărute în presă, în special unul publicat de The New York Times, sugerau că dispozitivul a fost plasat în camera lui Haniyeh cu săptămâni sau chiar luni înainte de explozie, dar acest lucru nu este adevărat, susţine articolul din The Jewish Chonicle.

Camerele de securitate arată că dispozitivul a fost plasat în ziua exploziei, la ora locală 16:23 - cu aproximativ nouă ore înainte de a fi activat, atunci când Haniyeh a intrat în camera sa. Explozia, care a fost declanşată de la distanţă de un robot, a avut loc după miezul nopţii, exact la ora locală 01:37.

Pentru a preveni o eventuală detectare, Mossad-ul a amplasat un explozibil plat într-o carcasă lată de 10 cm şi lungă de 15 cm, care a fost fixată de baza patului. Pentru a reduce la minimum vătămarea civililor nevinovaţi, ei au folosit o bombă cunoscută pentru precizia sa, care a vizat doar camera lui Haniyeh. Prin urmare, doar o anumită zonă a clădirii a fost avariată.

Decizia de a acţiona a fost luată atunci când Haniyeh a fost invitat la Teheran pentru învestirea noului preşedinte iranian. Mossadul, cu ajutorul unităţii de informaţii 8200 (unitatea IDF responsabilă cu operaţiunile clandestine), a interceptat apelurile telefonice dintre organizatori şi invitaţi. Când Haniyeh şi-a confirmat sosirea, Mossadul a început să pună în aplicare planul: eliminarea lui Haniyeh în casa de oaspeţi în care acesta stătea de obicei în timpul vizitelor sale la Teheran.

Agenții Mossad, în copaci

Mossadul şi-a trimis apoi propriii agenţi să viziteze regulat zona pentru a furniza logistica operaţională. Au cartografiat fiecare stradă şi alee, au identificat potenţialele căi de evadare şi au verificat măsurile de securitate ale clădirii.

Agenţii au întâmpinat însă dificultăţi la sosirea în zonă. Casa de oaspeţi era cocoţată pe un deal şi înconjurată de o pădure cu copaci impunători, ceea ce făcea foarte dificilă observarea clară a clădirii.

Agenţii a trebuit să improvizeze şi să fie creativi. Cinci agenţi s-au îmbrăcat în haine verzi şi s-au urcat pur şi simplu pe copacii cei mai apropiaţi de clădire, camuflaţi de culoarea verde a copacilor. Acum, vederea era clară pentru ei. Rolul lor era să raporteze imediat ce Haniyeh ajungea la clădire, după ce memoraseră culoarea maşinii sale şi numărul de înmatriculare.

În lipsa unei surse din interiorul clădirii care să îi poată informa când Haniyeh a intrat în camera sa, o altă echipă Mossad, de asemenea îmbrăcată în verde, s-a urcat pe ramurile copacilor şi a supravegheat clădirea dintr-un unghi în care fereastra camerei lui Haniyeh era îndreptată spre ei. Rolul lor era să anunţe geniştii imediat ce lumina se stingea în camera lui Haniyeh.

La ora 01:20, toţi invitaţii au sosit la pensiune. Haniyeh a intrat în camera sa după un schimb de îmbrăţişări de rămas bun şi strângeri de mână, în timp ce garda sa de corp stătea în faţa uşii pentru a-l proteja. Aproximativ 10 minute mai târziu, lumina a fost stinsă, iar o linişte deplină s-a aşternut peste zona casei de oaspeţi. În acel moment, operatorul bombei a detonat o explozie care a zguduit întreaga structură. Haniyeh a fost ucis imediat. Garda sa de corp, Wasim Abu Shaaban, a fost grav rănit şi a murit ulterior după o hemoragie puternică.

Iranienii sunt furioși

În urma asasinatului, autorităţile de securitate iraniene au efectuat un raid în incinta casei de oaspeţi, arestând 28 de înalţi oficiali militari şi personalul cartierului general care era prezenT. Toate gadgeturile lor electronice au fost confiscate pentru a le percheziţiona comunicaţiile.

Agenţii iranieni au scanat întreaga clădire centimetru cu centimetru şi au analizat camerele de securitate cadru cu cadru. Atunci când au descoperit că erau implicaţi membri ai IRGC, nu a fost de mirare că au fost furioşi.

Mossad-ul a avut mai multe ocazii de a-l elimina pe Haniyeh, în Qatar, mai scrie jurnalistul de la The Jewish Chronicle. Dar Israelul s-a abţinut de la a face acest lucru deoarece Qatarul a servit drept negociator esenţial între Hamas şi Israel în criza ostaticilor. Comiterea unui asasinat pe teritoriul Qatarului putea stânjeni Doha şi ar fi pus în pericol orice viitor acord de pace între Israel şi Qatar, care fusese în discuţie înainte de războiul din Gaza.

