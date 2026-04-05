„Unitățile noastre [militare] au descoperit explozibili și detonatoarele necesare pentru detonarea lor. L-am informat pe premierul Orbán că îl voi ține la curent cu progresul anchetei”, a scris Vučić pe Facebook.

Într-o conversație cu jurnaliștii, el a clarificat că explozibilii au fost găsiți în satul Velebit (municipalitatea Kaniža), la câteva sute de metri de conducta de gaze Balkan Stream.

Viktor Orban a anunțat că a convocat o reuniune de urgență a Consiliului de Apărare al Ungariei.

Balkan Stream este o conductă de gaze care se ramifică din TurkStream și merge din Turcia în Ungaria prin Bulgaria și Serbia. Prin intermediul ei, Ungaria primește gaz rusesc.