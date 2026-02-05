Întrebat despre relația sa cu șeful statului francez, liderul ucrainean a spus mai întâi că Emmanuel Macron este „prietenul” său și că acesta l-a avertizat recent că dorește „redeschiderea dialogului cu rușii”.

Zelenski: Putin vrea să umilească Europa

„El îmi cunoaște părerea”, a adăugat acesta. „Interesul lui Putin este să umilească Europa. Dar este foarte important ca Emmanuel să lucreze pentru a readuce pacea. Va fi benefic pentru întreaga lume dacă nu va mai fi război în Ucraina. Dar cred că presiunea (europenilor) asupra lui Putin nu este suficientă”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean consideră că Vladimir „Putin se teme doar de (Donald) Trump”.

„Din păcate, Putin nu se teme de europeni”, a continuat el. „Pentru că europenii trăiesc într-o lume minunată, sigură, pe care au construit-o ei înșiși într-un mod corect, prin economia și munca lor”, a arătat Zelenski.

Critici la adresa democrațiilor europene

El a apreciat, de asemenea, că „Europa este foarte democratică și vrea să dea cuvântul fiecărei țări. Dar democrația, democrația pură, nu poate învinge astăzi pe Putin, deoarece acesta nu respectă regulile războiului”, a avertizat el.

Cel puțin 55.000 de militari ucraineni au fost „oficial” uciși pe câmpul de luptă de la începutul războiului din Ucraina, în urmă cu patru ani, a dezvăluit, pe de altă parte, Volodimir Zelenski miercuri seara.

Dialogul dintre Macron și Putin, reluat în discuție

Emmanuel Macron și Vladimir Putin au discutat ultima dată la începutul lunii iulie, în principal despre eforturile diplomatice pentru a reglementa programul nuclear iranian. Cu această ocazie, ei și-au exprimat divergențele cu privire la Ucraina. Apelul lor anterior data din 11 septembrie 2022 și a vizat centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie, ocupată de ruși.

Marți, în timpul unei vizite în Haute-Saône, președintele francez a subliniat că reluarea dialogului cu Putin „este în pregătire”. El a precizat că acest lucru se face „în transparență și în concertare” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Este important ca europenii să-și restabilească propriile canale de discuție”, a punctat Emmanuel Macron, în condițiile în care Donald Trump este singurul lider occidental important care are un dialog direct cu liderul de la Kremlin și vrea să medieze pacea între ruși și ucraineni fără a se coordona în prealabil cu europenii.