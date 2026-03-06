Participarea Indoneziei, ţara cu cea mai mare populaţie musulmană din lume, la acest consiliu şi decizia sa de a contribui cu trupe la o forţă de stabilizare a Fâşiei Gaza au atras critici din partea experţilor şi a grupurilor musulmane din ţară, care afirmă că acest lucru compromite sprijinul său de lungă durată pentru cauza palestiniană.

Preşedintele Prabowo a reunit liderii grupurilor pentru o întâlnire joi seara, unde şi-a reiterat motivele din spatele aderării la "Consiliul pentru Pace", se arată în comunicatul guvernului.

Prabowo se va retrage din Consiliu dacă acest lucru nu este în beneficiul intereselor palestiniene şi indoneziene, a declarat Hanif Alatas de la Frontul Frăţiei Islamice, citat în comunicat.

"Preşedintele a declarat că, dacă va constata că nu mai există niciun beneficiu pentru Palestina şi că platforma nu este în conformitate cu interesele naţionale ale Indoneziei, se va retrage", a mai spus Hanif.

Consiliul Ulema Indonezian, un organism clerical de rang înalt, ceruse anterior Indoneziei să iasă din Consiliu din cauza rolului SUA în războiul în curs cu Iranul.

Nahdlatul Ulama, cel mai mare grup musulman din ţară, a declarat că guvernul Indoneziei ar putea folosi Consiliul pentru a încuraja dezescaladarea în Orientul Mijlociu.

"Indonezia ar putea declara că agenda (consiliului) este suspendată până când vor exista discuţii privind dezescaladarea şi pacea în urma războiului americano-israelian împotriva Iranului", se arată în comunicatul publicat de biroul lui Prabowo joi seara.

Toate discuţiile din cadrul "Consiliului pentru Pace" au fost oprite din cauza războiului, a declarat anterior ministrul indonezian de externe Sugiono.