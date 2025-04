Volodimir Zelenski dezvăluie că racheta balistică nord-coreeană care a ucis 12 persoane la Kiev avea componente americane

„Racheta care a ucis civili la Kiev conţinea cel puţin 116 componente provenind din alte ţări, dintre care majoritatea, din nefericire, au fost fabricate de către întreprinderi americane”, anunţă într-un comunicat postat pe Telegram şeful statului ucrainean.

Aceste atacuri cu rachete şi drone ruseşti asupra Ucrainei au loc după ce Donald Trump l-a criticat miercuri pe preşedintele Volodimir Zelenski, acuzându-l că a făcut declaraţii "incendiare" privind Crimeea anexată, într-un moment în care un acord cu Rusia ar fi "foarte apropiat", potrivit lui.

Refuzul Kievului de a accepta termenii americani pentru a pune capăt războiului declanşat de Rusia în februarie 2022 "nu va face decât să prelungească masacrele", a avertizat miliardarul republican, care nu a recunoscut niciodată responsabilitatea rusă în declanşarea conflictului.

Death toll in Kiev attack rises to 12, 90 people injured as State Emergency Service search rubble

Ukrainian emergency responders were deployed in the aftermath of a reported missile and drone attack on the capital.

President Volodymyr Zelensky said he is cutting his visit to… pic.twitter.com/3Qu7A1T6mr