Volodimir Zelenski cere UE o dată clară pentru aderarea Ucrainei și avertizează că Putin poate bloca procesul pentru decenii

„Este important pentru noi să avem o dată clară pentru aderarea noastră la Uniunea Europeană”, a declarat Volodimir Zelenski. În caz contrar, liderul rus, Vladimir Putin, „va găsi o modalitate de a bloca aderarea Ucrainei pentru decenii, divizându-vă, divizând Europa”, i-a avertizat Zelenski pe europeni, relatează AFP.

Aderarea Ucrainei la UE este legată de cea a Republicii Moldova. Chişinăul îşi propune să încheie negocierile de aderare la sfârşitul anului 2027.

Parlamentul European căruia Zekenski i s-a adresat prin videoconferinţă a adoptat marţi rezoluţia „Cu privire la cei patru ani de război agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei şi contribuţia Europei la o pace justă şi o securitate durabilă pentru Ucraina”, relatează Ukrainska Pravda.