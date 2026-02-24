Volodimir Zelenski cere UE o dată clară pentru aderarea Ucrainei și avertizează că Putin poate bloca procesul pentru decenii

„Este important pentru noi să avem o dată clară pentru aderarea noastră la Uniunea Europeană”, a declarat Volodimir Zelenski. În caz contrar, liderul rus, Vladimir Putin, „va găsi o modalitate de a bloca aderarea Ucrainei pentru decenii, divizându-vă, divizând Europa”, i-a avertizat Zelenski pe europeni, relatează AFP.
Aderarea Ucrainei la UE este legată de cea a Republicii Moldova. Chişinăul îşi propune să încheie negocierile de aderare la sfârşitul anului 2027.
Parlamentul European căruia Zekenski i s-a adresat prin videoconferinţă a adoptat marţi rezoluţia „Cu privire la cei patru ani de război agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei şi contribuţia Europei la o pace justă şi o securitate durabilă pentru Ucraina”, relatează Ukrainska Pravda.
„Parlamentul European subliniază cu fermitate dreptul inalienabil al Ucrainei la autoapărare, în conformitate cu articolul 51 din Carta ONU; îşi reafirmă convingerea fermă că agresiunea Rusiei trebuie să fie înfrântă, iar Ucraina trebuie să învingă”, se spune în textul adoptat de eurodeputaţi. Aceştia au subliniat că „Rusia, conducerea sa şi aliaţii săi, precum regimul belarus, poartă întreaga responsabilitate pentru război, crimele de război şi crima de agresiune, şi solicită tragerea lor la răspundere în totalitate”.
„Parlamentul European confirmă că viitorul Ucrainei este în UE; recunoaşte integrarea europeană a Ucrainei ca prioritate strategică pentru UE şi solicită UE şi statelor sale membre să se pregătească pentru viitoarea extindere prin implementarea reformelor interne şi elaborarea unei strategii clare de extindere”, se afirmă în textul documentului.
Parlamentul European a organizat marţi o şedinţă extraordinară solemnă dedicată celor patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.
