În felul acesta ajută și atelierele de încălțăminte, ceasornicăriile ori croitoriile, unde numărul clienților a crescut în ultima perioadă.

În micul său atelier, Vasile Nedelcu readuce la viață ceasuri care au trecut pe la mai multe generații și au valoare sentimentală. Îi trec pragul cam 20 de clienți în fiecare zi.

Vasile Nedelcu, ceasornicar: „În general apar clienți cu ceasuri foarte vechi, care sunt moșteniri de familie. Din punctul meu de vedere se poate repara orice. A venit o doamnă chiar astăzi cu un ceas care era de la mama ei și i-am spus că ceasul are 60 de ani și mi-a spus: «Dar de unde știți?» L-am desfăcut, l-am curățat, că era plin de mizerie, și a rămas așa… nu se aștepta.”

Haine vechi, readuse la viață

Și atelierele de croitorie sunt tot mai aglomerate în ultima perioadă. Oamenii vin să-și ajusteze hainele, să le repare sau chiar să le transforme, în loc să își ia unele noi.

Rodica Chelaru, creator vestimentar: Deci comenzi mai multe sunt retușuri, reparații. Probabil lumea are un trai mai greu și recondiționează ceea ce au de la bunici, părinți: pantaloni, fustă, tricou, rochițe. În anii trecuți făceam foarte puține modificări.

Vor avea viață mai lungă și electronicele și electrocasnicele.

Alexandru Ioan, administratorul unui service de electronice: Este o creștere. Tot timpul cântărește cât costă reparația înainte de a se duce spre un produs nou. Chestia asta o observăm nu numai la laptopuri, ci la absolut toate dispozitivele. Cele mai mici sunt în jur de 200 de lei și ajung undeva până la 200–300 de euro, dacă vorbim de o reparație a plăcii de bază.

Pe fondul acestor schimbări de consum, piața electro-IT din România a scăzut în primul trimestru din 2026 cu aproximativ 9%, atât în valoare, cât și în volum, potrivit datelor GfK Market Intelligence.