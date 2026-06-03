"Voi spune doar atât: s-ar putea să nu vă placă politicile sale, s-ar putea să nu vă placă deciziile pe care le-a luat, dar vă asigur că acesta nu este un preşedinte care doarme sau suferă de vreo tulburare cognitivă", a declarat Rubio în faţa Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanţilor.

El a fost interogat de reprezentantul democrat Ted Lieu, care a prezentat înregistrări video în care preşedintele Trump doarme în timpul reuniunilor şi a pus sub semnul întrebării capacităţile sale cognitive.

"În loc să organizăm şedinţe de cabinet în stil nord-coreean, unde toată lumea îl linguşeşte pe Trump, vă rog să spuneţi lucrurilor pe nume: ceva nu este în regulă cu Trump", a declarat congresmanul Lieu.

"Nici măcar nu ştiu cum să răspund la asta, doar pot să vă spun că este absurd şi ridicol, şi nu-mi vine să cred că suntem într-o şedinţă a Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanţilor în acest moment crucial al politicii externe americane", a replicat secretarul de stat, care este şi consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui.

Congresmanul a răspuns: "Continuaţi să minţiţi".

Rubio a dat asigurări că Trump "nu doarme la propriu, lucrează zi şi noapte, ore întregi, în fiecare zi, într-un ritm inuman".

Starea de sănătate a preşedintelui american, care va împlini 80 de ani pe 14 iunie, nu generează acelaşi nivel de îngrijorare în rândul opiniei publice cum s-a întâmplat în cazul fostului preşedinte democrat Joe Biden la sfârşitul mandatului său, când acesta cădea frecvent şi avea stări de confuzie.

Cu toate acestea, mulţi americani se îndoiesc de capacităţile lui Donald Trump. Într-un sondaj recent Washington Post/ABC News/Ipsos, 59% dintre respondenţi consideră că Donald Trump nu are capacitatea mentală pentru a conduce ţara, iar 55% cred că nu are sănătatea fizica necesară.

Ultimul raport medical al liderului republican, publicat vinerea trecută, afirmă că acesta este "încă într-o stare de sănătate excelentă".

Donald Trump este cel mai în vârstă preşedinte care a fost învestit în funcţie în Statele Unite.