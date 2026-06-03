Potrivit Primăriei Braşov, ursul care a creat mai multe probleme în ultima perioadă în Poiana Braşov a fost extras în cursul nopţii de marţi spre miercuri.

"Este vorba de un exemplar care, în urmă cu mai mult timp, a fost capturat, crotaliat, microcipat şi relocat. Din păcate, s-a întors şi reprezenta un pericol pentru turişti şi pentru cei care lucrează în Poiana Braşov", au arătat aceştia.

25 de alerte într-o singură noapte

Ursul era un mascul, avea aproximativ 400 de kilograme şi o vârstă estimată de 10 ani.

Vineri dimineaţă, autorităţile din Braşov au anunţat că au împuşcat un urs în zona străzii Jepilor. Animalul nu a reacţionat la semnalele celor care doreau să-l îndepărteze şi a continuat să mănânce şi în prezenţa oamenilor. Într-o singură noapte în municipiul Braşov s-au primit 25 de alerte care semnalau prezenţa animalelor în oraş.

În urmă cu o săptămână, o ursoaică de aproximativ 4 ani, care obişnuia să intre în zone locuite din municipiul Braşov, a fost capturată în cartierul Noua. Animalul a fost eutanasiat, întrucât mai fusese capturat şi relocat, anunţau autorităţile locale.